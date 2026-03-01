Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи
Иранские государственные СМИ подтвердили, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов, вместе с несколькими другими высокопоставленными представителями режима. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили государственные СМИ, высший орган безопасности Ирана заявил, что в воскресенье будет создан временный совет руководства.
Тем временем, Израиль заявил, что в воскресенье начал новую волну ударов по Ирану.
Свидетели сообщили, что второй день подряд в районе регионального делового центра Дубая и над столицей Катара Дохой были слышны мощные взрывы после того, как Иран нанес ответные удары по соседним государствам Персидского залива.
Рано утром в воскресенье по всему Израилю неоднократно звучали сирены воздушной тревоги, в Тель Авиве была слышна серия взрывов.
Конфликт привел к закрытию нескольких крупных аэропортов в регионе, включая Дубай — самый загруженный международный авиаузел в мире. Тегеран также заявил о закрытии Ормузского пролива — узкого маршрута, через который проходит около пятой части мирового потребления нефти, что усилило ожидания резкого роста цен на нефть.