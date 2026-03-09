В Латвии
Сегодня 08:01
В Латвии ожидается самое теплое 9 марта за всю историю наблюдений
В понедельник во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +10...+15 градусов, поэтому ожидается самое теплое 9 марта за всю историю наблюдений, прогнозируют синоптики.
При слабом до умеренного южном, юго-западном ветре примерно на градус прохладнее сохранится местами на побережье, а также на заснеженных полях на юге страны. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода.
В Риге солнце прогреет воздух до +14 градусов, ветер будет слабым до умеренного, южного и юго-западного направления.
Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1027-1030 гектопаскалей на уровне моря.
До сих пор самой высокой температурой воздуха, зарегистрированной в стране 9 марта, были +13,7 градуса год назад в Руцаве.