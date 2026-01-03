Попасть в ЕС все труднее и труднее.
В мире
Сегодня 12:24
Вслед за Латвией еще две страны ЕС ввели новое ограничение для россиян
Расширился список стран, которые теперь не принимают российские паспорта старого образца — без электронного чипа с биометрическими данными владельца. С 1 января такое правило заработало в Германии и Румынии, сообщается на сайте Европейской комиссии.
Подобное решение летом 2025 года приняли в Литве и Латвии вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Однако мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом. Ограничения на проезд с небиометрическим паспортом также ввели Норвегия, Мальта, Финляндия, Исландия.
В конце декабря власти Польши сообщили, что с 1 апреля 2026 года страна тоже прекратит признавать небиометрические заграничные паспорта россиян.
