Вслед за Латвией еще две страны ЕС ввели новое ограничение для россиян

Подобное решение летом 2025 года приняли в Литве и Латвии вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Однако мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом. Ограничения на проезд с небиометрическим паспортом также ввели Норвегия, Мальта, Финляндия, Исландия.