Сегодня 05:13
Ужас в Швейцарии: сгорел автобус, есть погибшие. Возможно, мужчина поджег себя в салоне
По меньшей мере шесть пассажиров погибли и пятеро получили ранения (трое из них в критическом состоянии) в результате пожара в пассажирском автобусе, произошедшего вечером 10 марта на западе Швейцарии.
По данным правоохранительных органов, пожар произошел вечером 10 марта на главной улице небольшого города Керцерс (кантон Фрибург), примерно в 20 км от столицы страны - Берна. Когда спасатели прибыли на место, автобус уже был полностью охвачен огнем.
Полиция начала уголовное расследование. Следователи не исключают, что пожар мог быть вызван умышленными действиями одного из находившихся в автобусе людей, однако окончательные причины происшествия пока не установлены.
Сообщается, что речь идет о региональном автобусе компании PostBus, выполнявшем обычный рейс.