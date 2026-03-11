Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня над вами могут глупо и очень обидно подшутить. Не стоит впадать в ярость, от вас именно этого и ждут. Лучше сделайте вид, что вы ничего не заметили.
Телец
Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.
Близнецы
Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
Рак
Сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение.
Лев
Сегодняшний день обещает быть чрезвычайно удачным в деловом отношении. Засучивайте рукава и беритесь за дело. Вы сумеете доказать, что вы - лучший.
Дева
Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
Весы
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и алкоголиком недолго заделаться.
Скорпион
Будьте готовы к внезапным поворотам фортуны. Сегодня вам представится возможность поймать ее за хвост. Возможно, какие-то старые дела придется отложить, чтобы все силы бросить на воплощение в жизнь свежей идеи.
Стрелец
Сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.
Козерог
Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия.
Водолей
Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на него искоса и с некоторого расстояния.
Рыбы
Сегодня вас могут обличить ответственностью, которой вы, в общем-то, отнюдь не жаждете. Не отказывайтесь сразу, просто поставьте свои условия.