Европарламент против ИИ-пиратства: авторы должны получать деньги за обучение моделей

На пленарном заседании за доклад проголосовали 460 членов парламента, 71 был против, 88 воздержались. Докладчик Аксель Фосс (ЕНП, Германия) заявил после голосования, что использование контента, защищенного авторским правом, для обучения искусственного интеллекта должно происходить по четким правилам. «Для разработчиков ИИ важно знать, какой контент они могут использовать и как получить на это разрешение. С другой стороны, для работников творческих профессий важно, чтобы их произведения не использовались без разрешения и чтобы они получали вознаграждение за использование своего творчества. Если мы хотим развивать и использовать ИИ в Европе и в то же время защищать наших творческих деятелей, необходимо заниматься обоими вопросами», – отметил он.