Европарламент против ИИ-пиратства: авторы должны получать деньги за обучение моделей
Европарламент взялся за ИИ всерьез: разработчики должны раскрывать, какие произведения использовали для обучения, платить авторам и прекращать практику "скрытого" использования контента.
Европейский парламент принял доклад по собственной инициативе, в котором ищет способы защиты людей творческих профессий и их авторских прав в эпоху искусственного интеллекта. По мнению парламента, на использование генеративного ИИ в Европе должны распространяться нормы ЕС в области авторского права, независимо от того, где были разработаны модели или системы искусственного интеллекта.
В докладе подчеркивается, что материалы, защищенные авторским правом, могут использоваться для обучения генеративного ИИ только в том случае, если автор материала получает за это справедливое вознаграждение.
Кроме того, Комиссия должна изучить, как вознаграждать за прошлое использование произведений. При этом парламент не согласен предоставлять поставщикам систем искусственного интеллекта всемирную лицензию на использование произведений за фиксированную сумму.
По мнению парламента, использование контента, защищенного авторским правом, для обучения генеративного ИИ должно быть прозрачным. Поставщики и разработчики систем генеративного ИИ должны предоставлять подробный перечень всех защищенных авторским правом произведений, использованных для обучения их технологии. В противном случае, по мнению парламента, речь идет о нарушении авторских прав, что должно повлечь за собой юридические последствия для поставщиков и разработчиков систем генеративного ИИ.
Если суд в таком деле вынесет решение в пользу творческого работника, поставщик модели или системы искусственного интеллекта должен будет покрыть все разумные и пропорциональные судебные издержки и другие сопутствующие расходы.
Комиссия должна создать рынок лицензирования для произведений, защищенных авторским правом, чтобы облегчить заключение добровольных коллективных лицензионных соглашений. У работников творческих профессий должна быть возможность запретить использование своих произведений для обучения ИИ, и надежным посредником в этом вопросе могло бы стать Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Комиссия также должна защищать журналистику и особенно новостные СМИ, чью работу систематически используют системы искусственного интеллекта. Поэтому они должны выплачивать изданиям компенсацию, а у изданий, журналистов и редакторов новостей должно быть право запрещать использование их работы в системах искусственного интеллекта. Новостной контент должен обеспечивать плюрализм СМИ и разнообразие информации, поэтому важно избегать избирательной обработки данных и предвзятости со стороны контролеров доступа, включая продвижение собственных продуктов и услуг.
Контент, полностью созданный искусственным интеллектом, не должен считаться защищенным авторским правом. Кроме того, Комиссия должна изучить способы борьбы с манипулятивным и созданным ИИ контентом, имитирующим личные черты людей (так называемые дипфейки). Поставщиков цифровых услуг также необходимо четко обязать бороться с незаконным использованием такого контента.
На пленарном заседании за доклад проголосовали 460 членов парламента, 71 был против, 88 воздержались. Докладчик Аксель Фосс (ЕНП, Германия) заявил после голосования, что использование контента, защищенного авторским правом, для обучения искусственного интеллекта должно происходить по четким правилам. «Для разработчиков ИИ важно знать, какой контент они могут использовать и как получить на это разрешение. С другой стороны, для работников творческих профессий важно, чтобы их произведения не использовались без разрешения и чтобы они получали вознаграждение за использование своего творчества. Если мы хотим развивать и использовать ИИ в Европе и в то же время защищать наших творческих деятелей, необходимо заниматься обоими вопросами», – отметил он.