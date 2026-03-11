Соседская дружба, которая превратилась в кошмар: беспрецедентный в истории Латвии уголовный приговор
События 2016 года в Латвии стали историческим моментом, когда впервые в стране был вынесен уголовный приговор за преследование. То, что сначала выглядело как обычная ссора между соседями, со временем переросло в длительное и разрушительное преследование, которое серьезно повлияло на всех вовлеченных. Об этом сообщает программа «Реконструкция преступления».
Изначально Марек и Юрис были мирными соседями: они жили рядом и поддерживали хорошие отношения. На протяжении многих лет они помогали друг другу. Однако все изменилось из-за совершенно мелкого спора — когда Марек установил у общего забора детские качели. На первый взгляд это казалось незначительным соседским разногласием, но именно эта мелочь стала источником напряжения, которое впоследствии привело к целой череде событий и закончилось судебным разбирательством.
Сначала небольшие разногласия превратились во враждебные сообщения, которыми Марек и Юрис обменивались друг с другом. Они больше не могли решать проблемы мирным путем, и отношения стремительно ухудшались. Юрис начал уделять внимание семье Марека, а его поведение становилось все более агрессивным. Когда Марек попытался разобраться в ситуации, Юрис стал проявлять агрессию и по отношению к его семье.
Одним из самых серьезных эпизодов стал случай, когда из окна дома Юриса, которое находилось прямо напротив окна детской комнаты в доме Марека, был направлен лазерный луч. Это вызвало у детей страх и проблемы с эмоциональным состоянием.
Дочери Марека начали бояться ложиться спать, просыпались по ночам и пугались любых звуков. Ситуация стала настолько серьезной, что семья сначала обратилась к психологу, а затем начала юридические действия. Марек также обратился к пастору, поскольку Юрис состоял в его церковной общине, и пастор посоветовал обратиться в полицию. Марек пытался решить проблему мирно, отправляя Юрису письма, однако это лишь усилило конфликт. В первом письме Юрис отрицал какую-либо причастность к происходящему, но позже признал, что фотографировал и направлял лазер на окна детской комнаты, добавив, что ему это нравится.
Юрис стал еще агрессивнее и начал отправлять Мареку фотографии его дома, на которых было видно не только сам дом, но и изображения из детской комнаты и двора. Хотя Марек пытался понять происходящее, он пришел к выводу, что единственный выход — прекратить эту ситуацию и защитить свою семью. Сначала он посадил у забора деревья, чтобы закрыть обзор со стороны Юриса, однако это не помогло. Дети Марека полностью перестали выходить во двор, поскольку страх только усиливался.
Суд установил, что Юрис не только фотографировал семью Марека, но и направлял на них лазерные лучи, а также отправлял оскорбительные сообщения. Ситуация стала еще тревожнее, когда Юрис установил дополнительные прожекторы, освещавшие двор Марека, что лишь усилило ощущение у семьи, что их личная жизнь полностью нарушена. Один из самых неприятных эпизодов произошел, когда дочь Марека, играя, упала, и Юрис, увидев это, начал аплодировать.
В суде Юрис отрицал свои действия и утверждал, что никогда не фотографировал семью Марека и не направлял лазер на окна детской комнаты. Он пытался перевернуть ситуацию, заявляя, что именно он просил Марека прекратить фотографировать его. Однако судебное расследование показало, что Юрис сделал более 1000 фотографий и регулярно направлял лазерные лучи. Суд признал Юриса виновным в преследовании и приговорил его к 120 часам принудительных работ.
Марек и его жена подали иск о компенсации, однако суд удовлетворил лишь часть требуемой суммы. Этот случай стал первым в Латвии, когда человеку был назначен уголовный приговор за преследование. При этом само преследование как уголовное преступление было закреплено в законодательстве с 1 января 2018 года.
После судебного процесса остается неизвестным, как сложилась дальнейшая жизнь семьи Марека и продолжают ли они по-прежнему жить по соседству с Юрисом.