Соседская дружба, которая превратилась в кошмар: беспрецедентный в истории Латвии уголовный приговор

Юрис стал еще агрессивнее и начал отправлять Мареку фотографии его дома, на которых было видно не только сам дом, но и изображения из детской комнаты и двора. Хотя Марек пытался понять происходящее, он пришел к выводу, что единственный выход — прекратить эту ситуацию и защитить свою семью. Сначала он посадил у забора деревья, чтобы закрыть обзор со стороны Юриса, однако это не помогло. Дети Марека полностью перестали выходить во двор, поскольку страх только усиливался.