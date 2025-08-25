Латвийских строителей обязали возводить дома с бомбоубежищами. Но это может привести к неожиданным последствиям

"В Латвии ежегодно строится порядка 2000–2500 квартир, но лишь часть из них приходится на здания выше пяти этажей, где укрытия будут обязательны. С учетом исключений (низкоэтажные здания, проекты, начатые до вступления норм в силу) можно ожидать, что за десять лет укрытия обеспечат защиту примерно 30 тысяч человек. Это значительное улучшение, но в масштабах страны — сравнительно небольшой охват. Поэтому параллельно с новостройками необходимы целевые программы по адаптации существующих зданий. Это позволило бы быстрее расширить инфраструктуру, при обязательном участии самоуправлений и с обеспечением финансирования. В противном случае создание широкомасштабной сети займет десятилетия", - отмечает предприниматель.