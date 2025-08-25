Латвийских строителей обязали возводить дома с бомбоубежищами. Но это может привести к неожиданным последствиям
С 2027 года в Латвии во всех новостройках выше пяти надземных этажей станет обязательным строительство укрытий 2-й категории.
Поправки в закон не только закрепляют эту обязанность, но и определяют технические параметры — начиная от толщины и прочности стен и перекрытий, герметичности, заканчивая системами фильтрации воздуха, доступом к воде, путями эвакуации и нормой площади на одного человека. Требование касается не только жилых домов: укрытия станут обязательными и в общественных зданиях, и в коммерческих постройках.
"Регулирование — важный шаг вперед, однако его практическое воздействие ограничено", - комментирует поправки Андрис Боже, председатель правления компании YIT LATVIJA.
"В Латвии ежегодно строится порядка 2000–2500 квартир, но лишь часть из них приходится на здания выше пяти этажей, где укрытия будут обязательны. С учетом исключений (низкоэтажные здания, проекты, начатые до вступления норм в силу) можно ожидать, что за десять лет укрытия обеспечат защиту примерно 30 тысяч человек. Это значительное улучшение, но в масштабах страны — сравнительно небольшой охват. Поэтому параллельно с новостройками необходимы целевые программы по адаптации существующих зданий. Это позволило бы быстрее расширить инфраструктуру, при обязательном участии самоуправлений и с обеспечением финансирования. В противном случае создание широкомасштабной сети займет десятилетия", - отмечает предприниматель.
Для строителей новые нормы означают дополнительные требования: более точные инженерные решения, интеграцию вентиляции и систем доступа, усиленный контроль качества. Это может привести к росту расходов на 5–10% и удлинению сроков строительства.
"Один из рисков, который стоит учитывать, — часть девелоперов может сознательно проектировать здания не выше пяти этажей, чтобы избежать дополнительных расходов на укрытия. Для снижения этого риска необходимы государственные инструменты поддержки — софинансирование или налоговые льготы, которые мотивировали бы застройщиков создавать укрытия даже там, где закон прямо этого не требует", - указывает Андрис Боже.
