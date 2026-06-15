Минздрав не хочет платить компенсацию матери умершего в Даугавпилсской больнице младенца

Из материалов дела следует, что мать заметила, что ее 11-месячная дочь, возможно, проглотила таблетки валерианы. Сразу была вызвана неотложная медицинская помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу. Ребенка немедленно поместили в реанимацию, и спустя некоторое время было сделано заключение, что состояние пациентки является умеренно стабильным и ее можно перевести в другое отделение. Для транспортировки девочку отключили от монитора, который контролировал сердечную деятельность и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывный контроль жизненно важных показателей во время транспортировки.