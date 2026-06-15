Минздрав не хочет платить компенсацию матери умершего в Даугавпилсской больнице младенца
Минздрав оспорил решение суда о выплате почти 124 тысяч евро матери ребенка, умершего в Даугавпилсской больнице. Суд пришел к выводу, что врачи упустили момент, когда жизнь 11-месячной девочки еще можно было спасти.
Из материалов дела следует, что мать заметила, что ее 11-месячная дочь, возможно, проглотила таблетки валерианы. Сразу была вызвана неотложная медицинская помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу. Ребенка немедленно поместили в реанимацию, и спустя некоторое время было сделано заключение, что состояние пациентки является умеренно стабильным и ее можно перевести в другое отделение. Для транспортировки девочку отключили от монитора, который контролировал сердечную деятельность и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывный контроль жизненно важных показателей во время транспортировки.
Путь на пятый этаж занял около 20 минут. Все это время ребенок находился под наблюдением помощника врача и медсестры, однако без оборудования, которое могло бы предупредить об остановке сердца. Персонал полагал, что ребенок просто спит.
По прибытии в детское отделение дежурная медсестра и врач увидели, что девочка не дышит. Врачи отделения пришли к выводу, что ребенок умер во время транспортировки или непосредственно перед ней.
Инспекция здравоохранения провела проверку и пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребенка нет, а также выдвинула версию, что ребенок умер от синдрома внезапной детской смерти. Это диагноз, который устанавливается младенцам, умирающим во сне без видимой причины. Инспекция считает, что отравление валерианой не было настолько тяжелым, чтобы вызвать смерть, а действия врачей были правильными. Утверждалось, что смерть была внезапной и ее невозможно было предвидеть.
Мать не согласилась с этим объяснением и обратилась в суд. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу, в которой участвовали пять специалистов, в том числе специалист по детским инфекционным заболеваниям, специалист по интенсивной терапии и патологоанатом.
В решении суда были раскрыты несколько серьезных несоответствий, вызвавших сомнения не только в качестве лечения, но и в достоверности медицинской документации.
В медицинской документации было указано артериальное давление ребенка на 11 часов утра, однако суд пришел к выводу, что в это время ребенок уже транспортировался либо готовился к транспортировке и не был подключен к монитору. Следовательно, данные о давлении были внесены задним числом или вовсе выдуманы.
Эксперты указали, что если ребенок был доставлен в отделение в 11:12 уже мертвым, то это свидетельствует о том, что его состояние критически ухудшилось значительно раньше, и если бы ребенок оставался в отделении интенсивной терапии под наблюдением мониторов, врачи увидели бы момент, когда сердечная деятельность начала ослабевать.
Судебно-медицинские эксперты категорически отвергли диагноз синдрома внезапной детской смерти, поскольку ребенок находился в больнице с конкретным диагнозом, а причиной его смерти была физиологическая причина — острая сердечная недостаточность и асистолия, развитие которых врачи не заметили.
Суд первой инстанции не установил, что врачи умышленно причинили вред ребенку, однако пришел к выводу, что, отключив ребенка от монитора и транспортируя его без надлежащего наблюдения, врачи упустили момент, когда еще могли спасти жизнь ребенка.
Суд признал незаконными решения Инспекции здравоохранения и Министерства здравоохранения об отказе в выплате компенсации. В связи с этим было постановлено, что в течение месяца после вступления решения в законную силу из Фонда риска лечения должна быть выплачена компенсация в размере 123 792 евро.