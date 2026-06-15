В лесах Латвии обнаружено распространение очень опасной для человека болезни
Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests - PVD) в этом году проведет мониторинг клещевого энцефалита среди добытых на охоте благородных оленей, лосей и косуль.
Как сообщает PVD, в рамках проекта будут собраны образцы крови добытых животных, присланные охотниками. Полученные результаты позволят получить информацию о состоянии здоровья диких животных и его потенциальном влиянии на здоровье населения. В этом году служба планирует собрать 250 образцов.
В PVD отмечают, что результаты, полученные в ходе проекта в предыдущие годы, свидетельствуют о росте распространенности клещевого энцефалита среди диких оленевых. В 2025 году в рамках мониторинга клещевого энцефалита лабораторно были исследованы 136 образцов крови диких жвачных животных, из которых 64,7% оказались положительными. Это вдвое больше, чем в 2024 году, когда положительными были 30,2% образцов.
Главная цель проекта «Создание координированной системы надзора в соответствии с подходом "Единое здоровье"» заключается в формировании согласованной трансграничной системы мониторинга патогенов между странами-участницами. Это позволит защитить население от серьезных угроз здоровью, связанных с распространением опасных патогенов на территории Европейского союза, а также укрепить ответственность и координацию систем здравоохранения между государствами-членами.
Консорциум проекта возглавляет Дания. В него входят компетентные учреждения в сфере здоровья животных и людей, национальные референс-лаборатории и научные институты из Люксембурга, Финляндии, Бельгии, Норвегии, Швеции, Латвии, Литвы, Польши, Германии и Эстонии.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что PVD обнаружила в российской икре добавки, не разрешенные в Евросоюзе.