В лесах Латвии обнаружено распространение очень опасной для человека болезни

В PVD отмечают, что результаты, полученные в ходе проекта в предыдущие годы, свидетельствуют о росте распространенности клещевого энцефалита среди диких оленевых. В 2025 году в рамках мониторинга клещевого энцефалита лабораторно были исследованы 136 образцов крови диких жвачных животных, из которых 64,7% оказались положительными. Это вдвое больше, чем в 2024 году, когда положительными были 30,2% образцов.