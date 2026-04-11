Российскую имитированную икру начали отзывать после проверки на границе ЕС.
В Латвии
Сегодня 13:07
PVD обнаружила в российской икре добавки, не разрешенные в Евросоюзе
Проверив в лаборатории образцы имитированной красной и черной икры российского происхождения, взятые на внешней границе Европейского союза, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) выявила запрещенные в ЕС пищевые добавки, говорится в опубликованной службой информации.
Как отмечает PVD, в российских имитированных красной и черной икре "Здоровье" в упаковках по 420 граммов было установлено использование неразрешенных пищевых добавок E321, E110 и E124. В службе пояснили, что распространитель продукции уже начал ее отзыв.
О выявленном нарушении PVD разместила уведомление в системе быстрого оповещения ЕС.
PVD — это подведомственное Министерству земледелия государственное учреждение, которое осуществляет надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.