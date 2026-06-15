Клейнбергс хочет доказать, что Рига справится с Rīgas siltums лучше государства
У Rīgas siltums может измениться модель управления: мэр Риги считает, что у предприятия должен быть один владелец — и лучше, если им станет самоуправление.
Акционерному обществу Rīgas siltums нужен один хозяин, заявил в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. По его словам, в этом вопросе существует единодушие с премьер-министром Андрисом Кулбергом.
При этом остается открытым вопрос, кто должен стать этим единственным владельцем — Рига или государство. Клейнбергс считает, что лучшим хозяином была бы Рижская дума.
«Моя задача — показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и капитальными обществами», — заявил Клейнбергс, приведя в качестве положительных примеров предприятия Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков для энергетической безопасности.
По итогам своей работы комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Службу государственных доходов оценить обстоятельства, изложенные в итоговом докладе. Речь идет о возможном нецелевом расходовании имущества публичного лица, бездействии должностных лиц, конфликтах интересов и возможных неблагоприятных действиях в отношении информатора.
Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, а ныне премьер-министр Андрис Кулберг.
Оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,6 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В то же время прибыль концерна выросла в несколько раз и достигла 19,9 млн евро.
Оборот материнской компании Rīgas siltums за тот же период составил 239,6 млн евро, сократившись на 3,6%, тогда как прибыль предприятия увеличилась на 61,4% — до 6,37 млн евро. В состав концерна также входит предприятие Rīgas BioEnerģija.
Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — компании Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% акций принадлежат Latvenergo.