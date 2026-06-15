Клейнбергс хочет доказать, что Рига справится с Rīgas siltums лучше государства

Оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,6 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В то же время прибыль концерна выросла в несколько раз и достигла 19,9 млн евро.