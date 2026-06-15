Клуб "Каролина Харрикейнз" стал двукратным обладателем Кубка Стэнли

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор двадцать лет назад, будучи капитаном команды из Северной Каролины, также дошел с ней до финала. После завоевания трофея команда больше не могла пробиться в финальную серию. Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла свой предыдущий чемпионский титул завоевал 22 года назад, когда под его руководством чемпионом стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».