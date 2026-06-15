Клуб "Каролина Харрикейнз" стал двукратным обладателем Кубка Стэнли
Команда «Каролина Харрикейнз» во второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В шестом матче финальной серии «Харрикейнз» на выезде со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) обыграли «Вегас Голден Найтс» и выиграли серию до четырех побед со счетом 4-2.
«Харрикейнз» впервые завоевали трофей в 2006 году, а «Голден Найтс» являются обладателями Кубка Стэнли 2023 года.
THE MOMENT THE HURRICANES BECAME CHAMPIONS ‼️ pic.twitter.com/1vwprlspRq— ESPN (@espn) June 15, 2026
В нынешнем розыгрыше плей-офф «Харрикейнз» потерпели всего три поражения, два из которых пришлись на финальную серию.
Самым ценным игроком плей-офф был признан Джордан Стаал, который в возрасте 37 лет стал самым возрастным обладателем «Конн Смайт Трофи». Стаал также завоевал Кубок Стэнли в 2009 году, выступая за «Питтсбург Пингвинз».
В последнем матче сезона вратарь Брэндон Басси отразил все 22 броска соперника. По воротам Картера Харта гости также нанесли 22 броска, а последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота.
На четвертой минуте встречи защитник «Харрикейнз» Джейкоб Славин из своей зоны сделал передачу в среднюю зону на Тейлора Холла, который стремительно вышел к воротам и открыл счет — 1:0. На 14-й минуте второго периода Джексон Блейк бросил в одно касание со средней дистанции, и после рикошета шайба оказалась в воротах — 2:0.
Когда до окончания основного времени оставалось 68 секунд и Харт покинул ворота, Николай Элерс отправил шайбу в пустые ворота.
Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор двадцать лет назад, будучи капитаном команды из Северной Каролины, также дошел с ней до финала. После завоевания трофея команда больше не могла пробиться в финальную серию. Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла свой предыдущий чемпионский титул завоевал 22 года назад, когда под его руководством чемпионом стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В прошлом году в финальной серии «Флорида Пантерз» со счетом 4-2 победила «Эдмонтон Ойлерз», завоевав Кубок Стэнли второй год подряд. Однако нынешний регулярный чемпионат «Пантерз» провели неудачно и досрочно сложили чемпионские полномочия, а «Ойлерз» не смогли преодолеть первый раунд плей-офф.