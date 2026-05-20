GPS в небе над Латвией глушат уже не первый год: цифры показывают, как резко все изменилось
В небе над Латвией продолжают фиксировать помехи GPS, которые начались после вторжения России в Украину. В этом году случаев стало немного меньше, но статистика за последние годы показывает совсем другую картину: с 2022 года число таких инцидентов выросло в десятки раз.
За четыре первых месяца этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 379 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что на 5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS).
В апреле зафиксировано 83 случая GPS-помех, что на 23,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (109).
В 2025 году было зафиксировано 1276 случаев GPS-помех, в 2024 году - 820, в 2023 году - 342, в 2022 году - 26.
Как отмечают в LGS, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.
В Агентстве гражданской авиации ранее пояснили, что, хотя GPS-помехи влияют на процессы в гражданской авиации, они не создают угрозы для полетов, так как для обеспечения их безопасности используются несколько систем. Каждый случай GPS-помех анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.