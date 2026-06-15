Самый сладкий вечер июля: что ждет гостей Шоколадного праздника в Риге
В честь Международного дня шоколада в Риге снова пройдет Шоколадный праздник Laima. Мероприятие состоится 8 июля на улице Миера, 22.
Праздничная программа Laima начнется в 18:00 и продлится до 23:00. В течение вечера для посетителей подготовлены выступления, творческие мастерские и другие активности для детей и взрослых.
В программе заявлены детская вокальная группа Dzeguzīte, певица Tipa, группа Astro’n’out и Жорж Сиксна. За музыкальную атмосферу также будет отвечать DJ Plastic.
Посетители смогут принять участие в творческих мастерских, освоить оригами, сделать фотографии в специальной фотозоне и провести время в зоне отдыха.
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На территории праздника также будет работать зона питания, где будут представлены как соленые блюда, так и сладости. Среди участников заявлены Uguns Café, Bergi Food, Vīnkalni Ceļojošā Picērija, Molberts saldējums, Vafeles gaisā и другие. Напитки предложит Holy Sip.
Отдельную программу подготовит и Шоколадный музей. В день праздника он будет работать дольше обычного и предложит посетителям тематические активности, в том числе викторины о шоколаде.
Шоколадный праздник в Латвии проводятся с 2012 года. Международный день шоколада впервые начали отмечать во Франции в 1995 году, а сегодня этот день известен во многих странах мира.