ЕС ужесточает правила: некоторых россиян начнут высылать в "третьи страны"
Как сообщает "Медуза", ЕС кардинально изменил правила миграции. Теперь заявки россиян на статус беженцев будут рассматривать по ускоренной процедуре, а в случае отказа человека могут выслать в «безопасную третью страну».
Новый европейский Пакт о миграции и убежище состоит из десяти документов, каждый из которых регулирует конкретный аспект миграции. Так, один из регламентов пакта унифицирует правила по приему мигрантов. Согласно ему, теперь все страны ЕС должны оперативно проверять людей, которые нелегально пересекают границу ЕС, а также мигрантов, задержанных в море. Государства обязаны установить личность человека, собрать его биометрические данные, проверить по базам безопасности и провести медицинский контроль.
В рамках обычной процедуры заявку на получение убежища будут рассматривать до шести месяцев. Также новый пакт вводит понятие «ускоренной процедуры» — она применяется к людям из стран, жители которых получают убежище меньше чем в 20% случаев. На рассмотрение таких заявок отводится не больше 12 недель. На ускоренную процедуру попадут также те, кто пытался «ввести власти в заблуждение» или представляет угрозу национальной безопасности.
За 2025 год ЕС одобрил лишь 18,1% прошений об убежище от россиян. Это означает, что с 12 июня прошения россиян об убежище могут рассматривать именно по ускоренной процедуре, сообщает "Медуза".
Правозащитница Дарья Дадли в комментарии для The Insider говорит, что появление ускоренной процедуры и другие нововведения пакта быстро приведут ЕС к «к жесткой американской модели с массовыми задержаниями и правовым вакуумом для мигрантов, в том числе россиян».
Людей, которым отказали в убежище, будут депортировать в «безопасные третьи страны». И из них лучше не приезжать в Европу за беженством
Если мигрант не соответствует критериям предоставления убежища — его депортируют. Депортация тех, кто проходит по ускоренной процедуре, должна занимать не больше 12 недель (при этом раньше установленного срока вовсе не было).
Кроме того, раньше после решения о депортации мигрант мог въехать в другую страну ЕС и подать там новую заявку на убежище, которую государство обязано было заново рассмотреть. Однако теперь, если просителю отказали один раз, любая страна ЕС может депортировать его без повторного рассмотрения дела.
Еще одно нововведение пакта — появление списка «безопасных стран происхождения». В них, по логике ЕС, заявителю вряд ли что-либо может угрожать. Заявки людей из таких стран также будут рассматривать по ускоренной процедуре. В список «безопасных» стран вошли Бангладеш, Египет, Индия, Колумбия, Косово, Марокко и Тунис.
Также вводится еще одно новое понятие — «безопасная третья страна». По новому пакту заявителю могут отказать в праве на беженство потому, что он приехал из такой страны. С точки зрения европейских властей, в ней он был в безопасности (и при необходимости мог там запросить убежище). После отказа человека депортируют именно туда.
«Безопасными третьими странами» для россиян, вероятно, могут стать, например, Сербия, Армения или Грузия. Точный список таких государств варьируется в зависимости от страны, где человек подается на убежище. Юрист российской правозащитной организации СК SOS, которая помогает ЛГБТК-людям из Северного Кавказа, советует тем, кто подается на убежище, иметь понятное объяснение, почему страна, из которой человек попал в ЕС, не является для него безопасной.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия намерена прервать отдых россиян на европейских пляжах и курортах.