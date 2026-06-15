ЕС ужесточает правила: некоторых россиян начнут высылать в "третьи страны"

Также вводится еще одно новое понятие — «безопасная третья страна». По новому пакту заявителю могут отказать в праве на беженство потому, что он приехал из такой страны. С точки зрения европейских властей, в ней он был в безопасности (и при необходимости мог там запросить убежище). После отказа человека депортируют именно туда.