Жителям Кекавского края сказали самим придумать себе развлечения. А самоуправление поможет деньгами
Самоуправление Кекавского края объявило конкурс идей мероприятий, приглашая жителей участвовать в формировании культурной жизни своих окрестностей и до 26 мая подавать творческие, интересные и объединяющие сообщество инициативы.
Как сообщает Методический культурный центр при Центре культуры Кекавской волости, цель конкурса — способствовать вовлеченности жителей в организацию культурных событий, укреплять местные сообщества и обогащать культурную среду края разнообразными мероприятиями. Особенно приветствуются идеи, способствующие сохранению культурного наследия, предлагающие современные и креативные активности, а также доступные широкой аудитории.
На конкурс можно подавать инициативы разных форматов — праздники районов, культурные мероприятия и творческие мастерские. Участвовать могут любые задекларированные в Кекавском крае жители, группы лиц или юридические лица. На каждое мероприятие можно получить финансирование до 2000 евро. Поддержанные идеи будут реализованы в сотрудничестве с Центром культуры Кекавской волости.
Такие районные праздники пройдут уже третий год подряд и ранее получили большой отклик у жителей. Например, концерты с участием различных артистов проходили в Дзеруми, Даугмале, Катлакалнсе и Пулкарне, а в Рамаве, в усадьбе Депкина и ее парке жители собирались на общественном мероприятии «Встреча трех деревень».
Кроме того, для укрепления сотрудничества с самоуправлением и вовлечения жителей в решение местных вопросов в Кекавском крае планируется создать 11 советов жителей районов. В настоящее время уже сформированы советы Даугмале, Балдоне, города Кекава, Яунсила, Дзеруму, а также объединенной территории Валдлаучи, Рамава и Катлакалнс. Также получены заявки на создание советов жителей в районах Баложи и Пулкарне.