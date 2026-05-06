Глава Финляндии заявил о том, что Европе придется возобновить контакты с Кремлем
В будущем Европе придется возобновить дипломатические контакты с Кремлем, однако этот процесс будет напрямую зависеть от степени соответствия интересов континента политическому курсу США, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Helsingin Sanomat.
На данный момент Европа и Соединенные Штаты по-разному видят уровень угрозы, исходящей от Москвы. "В Европе Россию считают главной угрозой безопасности, тогда как в Соединенных Штатах такое восприятие не является обязательным", – пояснил финский лидер.
В связи с этим Стубб признал, что рано или поздно в интересах европейских стран возникнет необходимость восстановить дипломатические каналы связи с РФ. Возможно, по его словам, это будет зависеть от того, отвечает ли политика США интересам Европы в контексте отношения к России и Украине.
"Если ответ будет отрицательным, мы, скорее всего, приблизимся к моменту, когда кому-то из европейских лидеров потребуется вступить в скоординированное взаимодействие с Путиным. Подобные дискуссии ведутся в кругах европейского руководства на протяжении последних двух лет", – подчеркнул Стубб.
При этом Стубб заявил, что именно Киев сегодня является главным барьером, сдерживающим российскую агрессию, защищая остальную часть Европы.
"Украина располагает наиболее мощными и технологичными сухопутными силами в Европе. Она необходима нам как инструмент сдерживания Москвы, поскольку российская угроза сохранится и после завершения активных боев", – пояснил президент Финляндии.