Гнездо с розами и туфля на голове: Лена Ленина вновь шокировала Канны
Российская писательница и светская персона Лена Ленина, которая живет во Франции, снова стала одной из самых обсуждаемых гостей Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась сразу с несколькими эпатажными образами, которые моментально разлетелись по соцсетям и светским хроникам.
Главным поводом для обсуждений стала гигантская прическа-корзина, внутри которой стилисты разместили живые розы. Конструкция из переплетенных прядей визуально значительно увеличила рост Лениной и напоминала настоящее «гнездо». По словам Лениной, автором необычной укладки стал парикмахер из Еревана — чемпион мира по парикмахерскому искусству. Для создания подобных конструкций используются специальные каркасы, поролоновые основы, надувные элементы и большое количество фиксирующего лака.
Некоторые фотографы, работавшие на красной дорожке, даже жаловались, что огромная конструкция мешала съемкам и перекрывала обзор.
Еще один выход получился не менее громким: Ленина появилась в ярко-желтом платье с массивной розовой туфлей, закрепленной прямо на голове. Образ тут же стал вирусным в интернете и вызвал волну мемов.
Эпатаж как фирменный стиль
Лена Ленина уже много лет остается одной из самых заметных фигур Каннского фестиваля именно благодаря своим необычным прическам. Ранее она появлялась с укладками, которые пресса называла «торпедой», «яичками мамонтов» и даже «люстрой с лампочками».
Из-за чрезмерной высоты конструкций организаторы фестиваля не раз получали жалобы от зрителей, которым прически перекрывали экран в кинозале. В этом году дирекция фестиваля ужесточила требования к дресс-коду и объемным образам, однако Лениной все же удалось пройти по красной дорожке без нарушений протокола.
Кто такая Лена Ленина
Лена Ленина — российская писательница, телеведущая, предпринимательница и светская персона, известная прежде всего своими эпатажными появлениями на красных дорожках. Она выпускала книги по психологии отношений, успеху и мотивации, участвовала в телешоу и развивала бизнес в сфере красоты.
Широкую известность Ленина получила в 2000-х годах благодаря яркому медийному образу и необычным прическам, которые стали ее визитной карточкой. В разное время она вела программы на телевидении, снималась в реалити-шоу и активно присутствовала в светской хронике.
Много лет Лена Ленина живет во Франция, в основном в Париже, где занимается бизнесом и посещает светские мероприятия. Также сообщалось, что она подолгу жила в России.