Раймонд Паулс и его дочь учреждают фонд по управлению авторскими правами

В прокуратуре сообщили, что завершена проверка по заявлению уполномоченного представителя Паулса о возможных незаконных действиях с персональными данными композитора при организации мероприятия хоровой музыки. Во время прокурорской проверки была получена противоречивая информация о том, получал ли организатор мероприятия разрешение Паулса на использование его персональных данных.