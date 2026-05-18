Раймонд Паулс и его дочь учреждают фонд по управлению авторскими правами
Официально зарегистрирован «Фонд Раймонда Паулса», учредителями которого стали легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс и его дочь Анете Паула.
Цели фонда — централизованное управление авторскими правами и интеллектуальной собственностью композитора, защита его имени и образа, а также систематизация творческого наследия и обеспечение его доступности в будущем.
Председатель правления фонда Анете Паула подчеркивает, что создание фонда стало естественным следующим шагом для обеспечения преемственности творческого наследия ее отца. Фонд станет единственной институцией, через которую будут согласовываться любые действия, связанные с использованием имени, изображения или музыки Паулса. В будущем организация также займется развитием новых проектов по сохранению наследия и обеспечению его доступности для следующих поколений.
Согласно уставу фонда, его основными задачами являются управление интеллектуальной собственностью и творческим наследием: сохранение музыкальных материалов Паулса и администрирование всех прав интеллектуальной собственности — авторских, смежных прав и товарных знаков.
Одной из задач фонда станет «содействие уважительному отражению образа Маэстро и сохранению его репутации». Также планируется поддержка профессионального роста молодых талантливых музыкантов и развитие музыкальных проектов, вдохновленных творчеством Паулса.
В правление фонда войдут Анете Паула, которая станет председателем правления, а также композитор Раймонд Тигулс и присяжный адвокат Иво Клотиньш.
В дальнейшем все инициативы, согласования и юридические вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности и использования имени Паулса, должны будут адресоваться «Фонду Раймонда Паулса», подчеркивает новосозданная структура.
Как уже сообщалось, Генеральная прокуратура Латвии начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtene» («Моей родине»), который запланирован на 11 июля в Большой эстраде. Межапарка
В прокуратуре сообщили, что завершена проверка по заявлению уполномоченного представителя Паулса о возможных незаконных действиях с персональными данными композитора при организации мероприятия хоровой музыки. Во время прокурорской проверки была получена противоречивая информация о том, получал ли организатор мероприятия разрешение Паулса на использование его персональных данных.
Согласно Уголовно-процессуальному закону, уголовный процесс может быть начат, если полученные сведения содержат информацию о возможном преступлении и проверить их можно только средствами и методами уголовного процесса, отметили в прокуратуре.
На основании полученной в ходе проверки информации, указывающей на возможные незаконные действия с персональными данными композитора, было начато уголовное производство.
Дело возбуждено по статье Уголовного закона «Незаконные действия с персональными данными физического лица» и передано Государственная полиция Латвии для проведения досудебного расследования.
Как подтвердил адвокат Иво Клотиньш, он обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру как уполномоченный представитель Паулса.
Организаторы концерта «Моей родине» заявили, что поддерживают действия правоохранительных органов, начавших проверку по факту возможных незаконных действий с персональными данными маэстро, и рассчитывают, что расследование в ближайшее время прояснит все обстоятельства и снимет «любые тени сомнений с предстоящего события».
Организаторы также подчеркивают, что действовали «законно и добросовестно» — от уполномоченного представителя композитора и организации коллективного управления были получены необходимые разрешения и приобретены лицензии.
Ранее в публичном пространстве уже звучали разногласия между Раймондом Паулсом и организаторами праздника песни «Моей родине» по поводу проведения мероприятия и первоначального использования имени маэстро. Позже, с учетом ситуации, название мероприятия было изменено — имя маэстро из него убрали. Несмотря на это, некоторые музыканты, участие которых планировалось, отказались выступать на концерте.