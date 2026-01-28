Главные дирижеры отказались готовить "Manai dzimtenei" после спора с Раймондом Паулсом
Учитывая затянувшуюся публичную полемику между композитором Раймондом Паулсом и организаторами праздника «Manai dzimtenei», главные дирижеры хоров решили больше не обеспечивать подготовку этого мероприятия. Об этом агентству LETA сообщили представители главных дирижеров хоров краев и городов государственного значения.
При этом главные дирижеры подчеркивают, что, уважая желание певцов, в концертные программы этого года будут включены хоровые песни Паулса — в знак почтения композитору в год его 90-летия. Также главные дирижеры призывают Кабинет министров, Министерство культуры и Рижскую думу найти возможность организовать большой концерт сводного хора Праздника песни, чтобы обеспечить непрерывность процесса Праздника песни и работы хоров.
Агентству LETA пока не удалось связаться с организаторами концерта.
Ранее сообщалось, что организаторы решили изменить название праздника песни «Manai dzimtenei», убрав из него имя маэстро. Изначально мероприятие называлось «Праздник песен Раймонда Паулса "Manai dzimtenei"».
Как признал LETA художественный руководитель концерта, композитор Янис Кирсис, это было сделано в связи с публично выраженным скепсисом Паулса относительно проведения праздника. При этом содержание, замысел и художественная концепция мероприятия, по его словам, остаются неизменными.
В начале этой недели представители маэстро по связям с общественностью сообщили, что Раймонд Паулс вновь дистанцируется от хорового концерта, который ранее называли его именем, и обратился к адвокату. Паулс повторно подчеркнул, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображения или товарного знака в этом проекте.
Проведение концерта «Manai dzimtenei» запланировано на 11 июля 2026 года в «Серебряной роще» Межапарка как посвящение 90-летию Паулса. Для участия в концерте к настоящему времени зарегистрировались более 13 000 певцов из Латвии и диаспоры.