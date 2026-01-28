Главные дирижеры отказались готовить "Manai dzimtenei" после спора с Раймондом Паулсом

В начале этой недели представители маэстро по связям с общественностью сообщили, что Раймонд Паулс вновь дистанцируется от хорового концерта, который ранее называли его именем, и обратился к адвокату. Паулс повторно подчеркнул, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображения или товарного знака в этом проекте.