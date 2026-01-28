Имя Паулса убрали, вопросы остались: организаторы скандального концерта хотят мира с Маэстро
История вокруг масштабного летнего концерта на 13 тысяч участников продолжает вызывать споры: после претензий Раймонда Паулса организаторы изменили название и теперь надеются на примирение.
Уже с начала прошлого года внимание общества привлекает запланированный летом концерт на более 13 000 участников, посвященный творчеству Раймонда Паулса. После критики Маэстро из-за несогласованного использования его имени название мероприятия было изменено, и имя композитора оттуда убрали.
Художественный руководитель мероприятия, композитор Янис Кирсис, заявил в передаче "Spried ar Delfi", что организаторы надеются на примирение с Маэстро. Он добавил, что происходящее похоже на интриги - Маэстро заявил, что "кто-то ему что-то сказал". Организаторы тоже хотели бы выяснить, кто это был.
Председатель правления Латвийской ассоциации организаторов мероприятий Гунтис Эрглис-Лацис считает, что для достижения примирения необходимо начать с того, чтобы сесть за один стол, а не искать заговоры. Эрглис-Лацис отметил, что этот случай поднял важный вопрос в отрасли: "Допустимо ли, что в нашей стране товарный знак может быть зарегистрирован с использованием имени?" Никто не возражает против конкретного концерта, но вопрос в том, не были ли нарушены какие-либо этические нормы.