Имя Паулса убрали, вопросы остались: организаторы скандального концерта хотят мира с Маэстро

Председатель правления Латвийской ассоциации организаторов мероприятий Гунтис Эрглис-Лацис считает, что для достижения примирения необходимо начать с того, чтобы сесть за один стол, а не искать заговоры. Эрглис-Лацис отметил, что этот случай поднял важный вопрос в отрасли: "Допустимо ли, что в нашей стране товарный знак может быть зарегистрирован с использованием имени?" Никто не возражает против конкретного концерта, но вопрос в том, не были ли нарушены какие-либо этические нормы.