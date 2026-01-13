ВИДЕО: неприличное поздравление для Раймонда Паулса стоило инфлюенсерше работы

Эта выходка обернулась для Онзуле не только волной общественного осуждения, но и отстранением от профессиональных обязанностей. Работодатель Долорес — компания Herbary — в тот же вечер опубликовал официальное заявление, подчеркнув, что подобное поведение является неприемлемым: «Хотим ясно заявить, что Herbary не поддерживает и не отождествляет себя с распространяемым сегодня в социальных сетях контентом. Он не отражает ценности, позицию или деятельность Herbary. Трудовые отношения с соответствующим сотрудником прекращены».