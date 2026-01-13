ВИДЕО: неприличное поздравление для Раймонда Паулса стоило инфлюенсерше работы
Инфлюенсер и звезда телешоу Долорес Онзуле лишилась работы после публикации провокационного видео с поздравлением Раймонда Паулса с 90-летием, вызвавшего резкую реакцию общества.
Телевизионная звезда и создатель цифрового контента Долорес Онзуле вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях — из-за неприличного поздравления маэстро Раймонда Паулса с днем рождения она была уволена с работы.
12 января, когда Раймонд Паулс отмечал свое 90-летие, инфлюенсер поздравила легендарного композитора и пианиста в необычной и провокационной форме. Она опубликовала видео, на котором вместе с молодым человеком бренчит на пианино ягодицами, сопроводив запись подписью: «С днем рождения, Маэстро».
Эта выходка обернулась для Онзуле не только волной общественного осуждения, но и отстранением от профессиональных обязанностей. Работодатель Долорес — компания Herbary — в тот же вечер опубликовал официальное заявление, подчеркнув, что подобное поведение является неприемлемым: «Хотим ясно заявить, что Herbary не поддерживает и не отождествляет себя с распространяемым сегодня в социальных сетях контентом. Он не отражает ценности, позицию или деятельность Herbary. Трудовые отношения с соответствующим сотрудником прекращены».
Опубликованное Долорес видео было ненадолго удалено, однако вскоре появилось снова. После этого инфлюенсер разместила фотографию с подписью: «Почему все такие чувствительные? Я ведь люблю Райми».
Согласно информации в аккаунте Долорес в TikTok, видео было снято еще два месяца назад и изначально не создавалось специально в качестве поздравления Раймонду Паулсу.
Гости собираются на празднование 90-летия Раймонда Паулса
12 января 2026 года композитор Раймонд Паулс отметил свое 90-летие в музыкальном доме «Дайле».