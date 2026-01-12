Игорь Крутой назвал Раймонда Паулса "главным Маэстро Советского Союза"

«Сегодня 90-летний юбилей празднует главный Маэстро Советского Союза, народный артист СССР Раймонд Паулс, создавший огромное количество песен, до сих пор звучащих в душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны. До сих пор каждое появление Раймонда на сцене - это событие, его искромётный юмор при невозмутимом лице - это радость для всех общающихся с ним людей. А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль «Новая волна», давший популярной музыке много новых имён и песен. Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше. Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный друг!», - написал Игорь Крутой.