Игорь Крутой назвал Раймонда Паулса "главным Маэстро Советского Союза"
12 января российский композитор и продюсер Игорь Крутой публично поздравил Раймонда Паулса с 90-летием. В публикации в соцсетях он назвал юбиляра «главным маэстро Советского Союза» и отдельно вспомнил совместный проект, который раньше был символом лета в Юрмале, – конкурс-фестиваль «Новая волна».
«Сегодня 90-летний юбилей празднует главный Маэстро Советского Союза, народный артист СССР Раймонд Паулс, создавший огромное количество песен, до сих пор звучащих в душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны. До сих пор каждое появление Раймонда на сцене - это событие, его искромётный юмор при невозмутимом лице - это радость для всех общающихся с ним людей. А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль «Новая волна», давший популярной музыке много новых имён и песен. Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше. Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный друг!», - написал Игорь Крутой.
Как начиналась «Новая волна» в Юрмале
История «Новой волны» в Юрмале во многом опиралась на более раннюю традицию: в концертном зале «Дзинтари» в 1980-х проходил всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Юрмала», председателем жюри которого был Раймонд Паулс. Конкурс стал заметным событием советской эстрады, но в начале 1990-х, на фоне политических изменений, формат и география фестиваля менялись, а юрмальская часть проекта со временем прекратилась.
Новая глава началась уже в 2000-х. Авторами идеи и основателями «Новой волны» стали композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой. Первый конкурс прошел в 2002 году в Юрмале, в концертном зале «Дзинтари», а среди участников были молодые исполнители из разных стран.
С годами «Новая волна» стала одним из самых медийных летних музыкальных проектов региона: конкурсные дни сочетались с большими гала-концертами, выступлениями звезд и телевизионными трансляциями. При этом образ Юрмалы – сцена «Дзинтари», море и курортная инфраструктура – фактически стал частью узнаваемого бренда фестиваля.
Роль Игоря Крутого и Раймонда Паулса
Роль Игоря Крутого в проекте традиционно описывается как ключевая - продюсерская и организационная: он был соавтором идеи и одним из главных лиц фестиваля. Раймонд Паулс, со своей стороны, выступал как сооснователь и публичный «якорь» проекта в Латвии – человек, с именем которого у Юрмалы и «Дзинтари» уже была устойчивая музыкальная ассоциация.
В разные годы Паулс комментировал фестивальную «кухню» достаточно жестко: в частности, в одном из интервью он говорил о неизбежных интригах и усталости от организационной стороны проекта. Эта линия – типичная для больших телевизионных конкурсов – часто сопровождала дискуссии о том, что важнее: поиск новых артистов или концертная витрина со звездами.
Почему «Новая волна» ушла из Юрмалы
Фестиваль проводился в Юрмале с 2002 по 2014 год. В 2015-м конкурс переехал в Сочи: в качестве одного из факторов в публичной повестке назывались события лета 2014 года, когда власти Латвии запретили въезд в страну нескольким российским артистам (в частности, Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии), которые поддерживали аннексию Крыма и в целом путинский режим.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в свой 90-й день рождения Раймонд Паулс желает самому себе только одного — чтобы его оставили в покое.