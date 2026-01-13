Гости собираются на празднование 90-летия Раймонда Паулса
12 января 2026 года композитор Раймонд Паулс отметил свое 90-летие в музыкальном доме «Дайле».
ФОТО: Эдгар Ринкевич, Юлий Круминьш, Гунтис Улманис и другие известные люди прибыли отметить 90-летие Раймонда Паулса
12 января композитор и пианист Раймонд Паулс отметил свое 90-летие. Празднование в честь Маэстро прошло в музыкальном доме «Дайле» и собрало множество известных в обществе персон.
Как Раймонд Паулс рассказывал накануне юбилея журналу Kas Jauns, сам он вовсе не рад предстоящему торжеству. «Слишком много уже. Слишком много. Этот юбилей, 90 лет… Это вообще ужасно. Надо меньше. Хочется гораздо меньшего количества лет. Да, но теперь уже слишком поздно».
Уважаемый композитор является одним из представителей сферы культуры, которым с начала этого года Государственный фонд культурного капитала будет выплачивать пожизненную стипендию в размере 390 евро в месяц. «Нет, нет, нет, мне не надо. Я не хочу это обсуждать и вообще говорить об этом. Ну что они там? Я обхожусь и без этих стипендий. Люди мне помогают и поддерживают. Приносят продукты и всякие дары, и торты, и все подряд приносят. У меня больше, чем нужно, никаких стипендий не надо», — жестко заявил юбиляр.