ФОТО: Эдгар Ринкевич, Юлий Круминьш, Гунтис Улманис и другие известные люди прибыли отметить 90-летие Раймонда Паулса

Уважаемый композитор является одним из представителей сферы культуры, которым с начала этого года Государственный фонд культурного капитала будет выплачивать пожизненную стипендию в размере 390 евро в месяц. «Нет, нет, нет, мне не надо. Я не хочу это обсуждать и вообще говорить об этом. Ну что они там? Я обхожусь и без этих стипендий. Люди мне помогают и поддерживают. Приносят продукты и всякие дары, и торты, и все подряд приносят. У меня больше, чем нужно, никаких стипендий не надо», — жестко заявил юбиляр.