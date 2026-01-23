ФОТО: в душевной атмосфере прошел первый юбилейный концерт маэстро Раймонда Паулса

Юбилейный концерт маэстро Раймонда Паулса (22.01.26)
В четверг, 22 января, в душевной атмосфере в Рижском Доме конгрессов состоялся первый юбилейный концерт Раймонда Паулса.
В концерте приняли участие Латвийский национальный симфонический оркестр, биг-бенд Латвийского радио, Государственный академический хор Latvija, певцы Айя Витолиня и Даумантс Калниньш, а также пианист Матисс Жилинскис. Все они музицировали под руководством дирижера Мариса Сирмайса, подарив слушателям незабываемый концерт.
Этот концерт был особенным тем, что состоялись премьерные исполнения известных произведений Раймонда Паулса, аранжировки которых подготовили британский композитор Калум Ау и французский композитор Пьер Бертран. Также прозвучали ранее исполнявшиеся аранжировки произведений Раймонда Паулса, в исполнении Екаба Янчевскиса и Рихарда Дубры, которые обогатили концерт особым симфоническим звучанием.
Дирижер Марис Сирмайс в интервью Латвийскому радио отметил, что музыка маэстро занимает важное место в его жизни.
«Сколько себя помню, моя жизнь всегда была связана с музыкой маэстро. Наверное, нет ни одного композитора, чьи песни были бы спеты так много — начиная с самых радостных и заканчивая самыми грустными моментами жизни. Это была и многолетняя дружба — личная, человеческая. Огромное уважение к этой выдающейся личности — не только как к великому композитору и гениальному создателю мелодий, но и как к блестящему пианисту. Его прикосновение особенное. С закрытыми глазами можно понять, что за роялем сидит Раймонд Паулс».
Сирмайс также подчеркнул, что авторы аранжировок Калум Ау и Пьер Бертран были выбраны не случайно: «Маэстро считал этих композиторов особенно талантливыми. Калум Ау и Пьер Бертран выбрали композиции, близкие их сердцам. Они переплетутся с работами латышских аранжировщиков, которые превратили песни в симфонические миниатюры».
Сегодня, 23 января, в Рижском Доме конгрессов состоится второе исполнение этого концерта, предоставив слушателям еще одну возможность насладиться этим незабываемым музыкальным переживанием. Свой 90-й день рождения Маэстро отметил 12 января.