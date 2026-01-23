ФОТО: в душевной атмосфере прошел первый юбилейный концерт маэстро Раймонда Паулса

«Сколько себя помню, моя жизнь всегда была связана с музыкой маэстро. Наверное, нет ни одного композитора, чьи песни были бы спеты так много — начиная с самых радостных и заканчивая самыми грустными моментами жизни. Это была и многолетняя дружба — личная, человеческая. Огромное уважение к этой выдающейся личности — не только как к великому композитору и гениальному создателю мелодий, но и как к блестящему пианисту. Его прикосновение особенное. С закрытыми глазами можно понять, что за роялем сидит Раймонд Паулс».