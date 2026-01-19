Во дворце культуры ВЭФ состоится концерт из цикла "Раймонд Паулс. Времена года"

В концерте выступят певцы Угис Розе, Элза Розентале, Атис Аузанс, Иева Сутугова и Нормунд Зушс, которые исполнят композиции Паулса на стихи латышских поэтов: "Mēs tikāmies martā", "Cīruli, cīruli", "Lakstīgala", "Rasa", "Kūko, kūko, dzeguzīte", "Dziesma par gaili", "Pavasaris", "Tu nāc, tu ej", "Ai, dundur, dundur, dun" и другие.