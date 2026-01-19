Раймонд Паулс.
Во дворце культуры ВЭФ состоится концерт из цикла "Раймонд Паулс. Времена года"
Продолжая начатый в прошлом году цикл композиций маэстро Раймонда Паулса «Раймонд Паулс. Времена года» и празднование его 90-летнего юбилея, 9 марта в 19.00 dо дворце культуры ВЭФ состоится следующий концерт цикла — «Весна».
В концерте выступят певцы Угис Розе, Элза Розентале, Атис Аузанс, Иева Сутугова и Нормунд Зушс, которые исполнят композиции Паулса на стихи латышских поэтов: "Mēs tikāmies martā", "Cīruli, cīruli", "Lakstīgala", "Rasa", "Kūko, kūko, dzeguzīte", "Dziesma par gaili", "Pavasaris", "Tu nāc, tu ej", "Ai, dundur, dundur, dun" и другие.
Гости собираются на празднование 90-летия Раймонда Паулса
12 января 2026 года композитор Раймонд Паулс отметил свое 90-летие в музыкальном доме «Дайле».
Музыкальное сопровождение в этот вечер обеспечит группа ARMaestro под руководством Анатолия Ливциса, а концерт украсит смешанный хор Mundus Адажского краевого культурного центра.