Маэстро привлек адвоката: Паулс выступил с новым заявлением по делу скандального концерта
Учитывая общественный резонанс, маэстро Раймонд Паулс распространил заявление, в котором категорически дистанцируется от мероприятия, ранее анонсированного как «Праздник песен Раймонда Паулса», и сообщает, что для защиты своих прав привлек адвоката.
«Повторно подтверждаю, что дистанцируюсь от этих “праздников” и не хочу быть с ними ассоциирован. Это не будут мои праздники», — подчеркивает композитор.
Паулс указывает, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображений или товарного знака в этом проекте. Маэстро выражает возмущение действиями организаторов, которые долгое время и в больших масштабах использовали его имя для продвижения и рекламы. «Это создало у многих ложное впечатление о моем активном участии и присутствии. Мое имя туда просто прилепили. Это совершенно неверно», — так Паулс характеризует ситуацию.
Для урегулирования сложившейся ситуации и защиты своих прав композитор обратился к адвокату, чтобы решать вопрос в правовом порядке.
Ранее сообщалось, что ряд известных музыкантов, в том числе дирижер Марис Сирмайс, композитор Раймонд Тигулс и певец Интарс Бусулис, в открытом письме призвали самоуправления и Министерство культуры оценить участие в этом мероприятии. Музыканты указывают, что проект является «неэтичным и манипулятивным», поскольку, используя имя Паулса без его согласия, были введены в заблуждение как исполнители, так и слушатели.
Реагируя на возражения Маэстро, организаторы мероприятия — SIA «Auss Media» и общественная организация Latvijas Festivālu asociācija — объявили о смене названия на «Праздник песен Manai Dzimtenei». Художественный руководитель проекта Янис Кирсис отметил, что это сделано с уважением к «скепсису» Паулса, однако содержание и концепция мероприятия остаются неизменными.
Концерт запланирован на 11 июля 2026 года в «Серебряной роще» Межапарка как посвящение 90-летнему юбилею Паулса, и для участия в нем заявились более 13 000 певцов.