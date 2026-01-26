Маэстро привлек адвоката: Паулс выступил с новым заявлением по делу скандального концерта

Паулс указывает, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображений или товарного знака в этом проекте. Маэстро выражает возмущение действиями организаторов, которые долгое время и в больших масштабах использовали его имя для продвижения и рекламы. «Это создало у многих ложное впечатление о моем активном участии и присутствии. Мое имя туда просто прилепили. Это совершенно неверно», — так Паулс характеризует ситуацию.