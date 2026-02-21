Раймонд Паулс отозвал все свои ранее выданные доверенности
17 февраля 2026 года в Latvijas Vēstnesis было опубликовано сообщение, в котором композитор Раймонд Паулс заявил, что отзывает все ранее выданные доверенности. Это означает, что отныне ни одно лицо не имеет права действовать от его имени, заключать договоры или управлять финансовыми и имиджевыми вопросами.
2026 год для композитора Раймонда Паулса является юбилейным — маэстро исполнилось 90 лет. В честь этого события летом на Большой эстраде Межапарка планируется проведение песенного праздника «Manai dzimtenei».
Однако ещё в конце прошлого года Паулс публично выразил скепсис по поводу запланированного концерта, указав, что, по его мнению, мероприятие может использоваться для получения прибыли с использованием его имени. После этого заявления разгорелись широкие дискуссии о проведении праздника и действиях организаторов.
Позже организаторы решили изменить название мероприятия, убрав из него имя Раймонда Паулса. Художественный руководитель концерта, композитор Янис Кирсис, подтвердил, что содержание и художественная концепция праздника остаются без изменений.
В конце января открытое письмо опубликовали несколько композиторов, музыкантов, хормейстеров и продюсеров, раскритиковав проект, реализуемый SIA Auss Media и Latvijas Festivālu asociācija. В свою очередь певец Интарс Бусулис заявил, что не будет участвовать в мероприятии. Также мужской хор «Imanta» Валмиерского культурного центра ещё 14 января принял решение отказаться от участия в событии, которое изначально анонсировалось с именем Паулса.
В связи с затянувшейся полемикой главные дирижёры заявили, что не будут участвовать в подготовительном процессе праздника, сообщили представители главных дирижёров хоров регионов и государственных городов.
Тем временем организаторы подчёркивают, что не отказались от намерения провести концерт в запланированные сроки и в предусмотренном формате. Они указывают, что готовы направить возможную прибыль на определённые цели, привлечь рекомендованных маэстро профессионалов или даже передать организацию мероприятия выбранным Паулсом организаторам.
Сам Паулс, в свою очередь, отметил, что не брал на себя организацию праздника и не планирует участвовать в переговорах по его проведению.
В настоящее время продолжаются переговоры с композитором и его представителями, чтобы найти решение для сохранения запланированного мероприятия. Организаторы подчёркивают, что важно обеспечить проведение концерта для примерно 13 000 участников, включая около 1500 певцов диаспоры, которые уже приобрели билеты на поездку. При этом не уточняется, установлен ли конкретный срок для переговоров, по истечении которого отмена мероприятия станет единственно возможным сценарием.