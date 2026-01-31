Исчезли в разгар скандала: аккаунты Раймонда Паулса в соцсетях удалены

В ответ на возражения маэстро организаторы мероприятия — SIA Auss Media и общественная организация Latvijas Festivālu asociācija — объявили о смене названия на «Праздник пеаен "Manai Dzimtenei"». Художественный руководитель проекта Янис Кирсис отметил, что это сделано из уважения к «скепсису» Паулса, однако содержание и концепция мероприятия останутся неизменными. Концерт запланирован на 11 июля 2026 года в Межапарке как посвящение 90-летнему юбилею Паулса, и для участия в нем зарегистрировались более 13 000 певцов.