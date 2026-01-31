Исчезли в разгар скандала: аккаунты Раймонда Паулса в соцсетях удалены
Многие пользователи социальных сетей испытали недоумение, пытаясь зайти на Facebook-аккаунт маэстро Раймонда Паулса. Вместо ожидаемого контента о любимом в народе артисте посетителей ждал неприятный сюрприз.
В настоящее время при попытке зайти на профиль маэстро по адресу https://www.facebook.com/MaestroRaimondsPauls появляется такое изображение:
Однако выяснилось, что Facebook — не единственная платформа: аккаунт маэстро https://x.com/MaestroPauls также исчез из X, где теперь посетителей встречает следующее сообщение:
Эти два исчезнувших аккаунта — лишь часть из четырех профилей маэстро в социальных сетях, указанных на официальном сайте Raimondspauls.lv. Два других — Instagram и YouTube — пока продолжают работать.
Это произошло на фоне не утихающих страстей вокруг так называемых «Raimonda Paula Dziesmu svētki» («Праздник песен Раймонда Паулса»), к которым сам маэстро высказал резко негативное отношение. Несколько дней назад он распространил заявление, в котором категорически дистанцируется от мероприятия, ранее анонсированного как «Праздник песен Раймонда Паулса», и сообщил, что для защиты своих прав привлек адвоката.
«Я вновь подтверждаю, что дистанцируюсь от этих "праздников" и не желаю быть с ними ассоциирован. Это будут не мои праздники», — подчеркнул легендарный артист.
В своем заявлении Раймонд Паулс отметил, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображений или товарного знака в этом проекте, и выразил возмущение действиями организаторов, которые на протяжении длительного времени и в широком масштабе использовали его имя для повышения узнаваемости и рекламы.
«Это создало у многих ложное впечатление о моем активном участии и вовлеченности. Мое имя туда просто прилепили. Очень фальшиво».
Ранее сообщалось, что ряд известных музыкантов, включая дирижера Мариса Сирмайса, композитора Раймонда Тигулса и певца Интарса Бусулиса, в открытом письме призвали самоуправления и Министерство культуры оценить участие в этом мероприятии. Музыканты указали, что проект является «неэтичным и манипулятивным», поскольку использование имени Паулса без его согласия ввело в заблуждение как хористов, так и слушателей.
В ответ на возражения маэстро организаторы мероприятия — SIA Auss Media и общественная организация Latvijas Festivālu asociācija — объявили о смене названия на «Праздник пеаен "Manai Dzimtenei"». Художественный руководитель проекта Янис Кирсис отметил, что это сделано из уважения к «скепсису» Паулса, однако содержание и концепция мероприятия останутся неизменными. Концерт запланирован на 11 июля 2026 года в Межапарке как посвящение 90-летнему юбилею Паулса, и для участия в нем зарегистрировались более 13 000 певцов.
В то же время организаторы мероприятия выступили с предложением Раймонду Паулсу и его представителям встретиться, чтобы без публичных упреков и посреднических интерпретаций найти решение, которое позволило бы сохранить запланированное на это лето мероприятие.