Подарок для Раймонда Паулса за 4000 евро вызвал споры: нужно ли это Маэстро?

Специалист по общественным связям LSM Илзе Луяне рассказала журналу Kas Jauns, что дарители выбрали это цифровое пианино, учитывая любовь Маэстро к оркестровому звучанию, особенно к звучанию струнных, а также то, что у этого инструмента имеются новейшие тембры струнного оркестра. «Этот подарок является одновременно благодарностью Маэстро за его 70-летний вклад в Латвийское радио, латвийскую культуру и нашу музыку, а также подарком второму дому Маэстро — Латвийскому радио. Приходя на радио, Маэстро сможет им пользоваться. Но пианино будет доступно и другим артистам, поскольку оно будет находиться в первой студии Латвийского радио, где проходят многочисленные концерты, репетиции, записи концертов и другие красивые музыкальные события, в которых этот инструмент сможет быть использован», — пояснила Луяне судьбу подаренного Маэстро цифрового пианино.