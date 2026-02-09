Юбилейный концерт Раймонда Паулса (22.01.26)
В четверг, 22 января, в душевной атмосфере в Рижском Доме конгрессов состоялся первый юбилейный концерт Раймонда Паулса.
Подарок для Раймонда Паулса за 4000 евро вызвал споры: нужно ли это Маэстро?
Композитор Раймонд Паулс в подарок на свое 90-летие от Латвийских общественных медиа (LSM) получил красное цифровое пианино Nord Grand 2. Стоимость такого инструмента в интернет-магазинах составляет около 4000 евро.
Как Раймонда Паулса встретили в первой студии Латвийского радио в день его знаменательного юбилея, которую называют «вторым домом» Маэстро, мог увидеть каждый зритель Латвийского телевидения в видеоролике программы «Kultūras ziņas». На торжестве присутствовали сотрудники Латвийских общественных медиа, первые лица государства и музыканты. Паулса чествовали не только по случаю юбилея, но и отметили его 70 лет работы на Латвийском радио.
В течение вечера прозвучали поздравления и слова благодарности, а также специальные выступления, подготовленные сотрудниками LSM. В знак уважения к увлечению Маэстро джазовой музыкой поздравить Паулса прибыли и музыканты из Эстонии.
В сюжете Латвийского телевидения «Kultūras ziņas» раскрывается, что выбор подарка был одновременно и легким, и сложным — что подарить человеку, которого безраздельно любит народ и для которого главным в жизни является музыка. В итоге в LSM решили подарить Маэстро цифровое пианино Nord Grand 2. Как видно на видео, Маэстро сразу же опробовал новый современный инструмент. На интернет-платформах такие пианино можно приобрести примерно за 4000 евро.
Что произошло с этим подарком дальше, выяснил журнал Kas Jauns. Оказывается, публично подаренное Маэстро цифровое пианино не будет доставлено в его дом, а останется в первой студии Латвийского радио.
Специалист по общественным связям LSM Илзе Луяне рассказала журналу Kas Jauns, что дарители выбрали это цифровое пианино, учитывая любовь Маэстро к оркестровому звучанию, особенно к звучанию струнных, а также то, что у этого инструмента имеются новейшие тембры струнного оркестра. «Этот подарок является одновременно благодарностью Маэстро за его 70-летний вклад в Латвийское радио, латвийскую культуру и нашу музыку, а также подарком второму дому Маэстро — Латвийскому радио. Приходя на радио, Маэстро сможет им пользоваться. Но пианино будет доступно и другим артистам, поскольку оно будет находиться в первой студии Латвийского радио, где проходят многочисленные концерты, репетиции, записи концертов и другие красивые музыкальные события, в которых этот инструмент сможет быть использован», — пояснила Луяне судьбу подаренного Маэстро цифрового пианино.
Между тем в обществе на социальных платформах уже прозвучали критические замечания о том, действительно ли такой подарок — цифровое пианино — подходит Раймондсу Паулсу, если в своем возрасте он, скорее всего, пользуется кнопочным телефоном.