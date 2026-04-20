Начато уголовное разбирательство в связи с возможным незаконным использованием имени Раймонда Паулса
Скандал вокруг имени Раймонда Паулса и концерта в Межапарке перешел в юридическую плоскость: прокуратура начала уголовное дело из-за возможного незаконного использования данных композитора.
Генеральная прокуратура Латвии начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным 11 июля на Большой эстраде Межапарка.
В прокуратуре завершена проверка по заявлению уполномоченного представителя Паулса о возможных незаконных действиях с его персональными данными при организации хорового мероприятия. В ходе проверки была получена противоречивая информация о том, давал ли композитор согласие на использование своих персональных данных организаторам мероприятия.
Согласно закону, уголовный процесс может быть начат, если имеются сведения о возможном преступлении, которые можно проверить только средствами уголовного процесса. На основании того, что полученные данные указывают на возможные нарушения, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия с персональными данными физического лица», которое передано для проведения досудебного расследования.
Ранее в публичном пространстве длительное время звучали разногласия между Паулсом и организаторами концерта «Manai dzimtenei» относительно проведения мероприятия и использования имени Маэстро. С учетом ситуации название мероприятия позже было изменено — из него убрали имя композитора. Несмотря на это, некоторые музыканты все равно отказались от участия в концерте.