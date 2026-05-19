В Риге откроется новая школа для местных и украинских детей: что в ней будет особенного
В Риге в следующем учебном году откроется новая школа, где будут учиться и местные дети, и дети из Украины. Обещают небольшие классы, обучение на латышском языке, индивидуальный подход и особое внимание к эмоциональной безопасности учеников.
В 2026/2027 учебном году в Риге начнет работу основная школа Pērlītes. Она будет принимать как местных детей, так и детей из Украины. Обучение планируется на латышском языке, с 1-го по 9-й класс.
Школа создана на базе учебного центра Pērlītes, который в последние годы занимался образовательными и интеграционными программами, в том числе для украинских детей и молодежи.
Основная школа Pērlītes получила лицензию на реализацию государственной программы основного образования и будет работать в соответствии с нормативными актами Латвии. Учебный процесс будет строиться на государственном образовательном стандарте. Дополнительно школа планирует уделять внимание языковой и культурной подготовке: предусмотрено углубленное изучение английского языка, а также возможность факультативно изучать украинский язык, литературу, культуру, историю и географию.
Учебный центр продолжит работу
Открытие школы станет отдельным направлением деятельности на базе учебного центра Pērlītes. При этом сам центр, как сообщается, продолжит прежнюю работу: проекты по сплочению общества, курсы латышского языка, а также образовательные и поддерживающие программы для детей и молодежи.
По данным центра, за последние три года его программы охватили более 700 детей и молодых людей. Работа была направлена на поддержку интеграции, изучение латышского языка и адаптацию в новой среде. Среди реализованных инициатив называется проект «Украинские жемчужинки в Латвии: от сердца к сердцу», в рамках которого семьям оказывали культурную и эмоциональную поддержку, а также способствовали общению между местными и украинскими детьми и подростками.
Основательница школы и учебного центра Pērlītes Анна Энгаличова отмечает, что для многих детей адаптация к новой среде и учебе остается сложным процессом.
«Сегодняшняя реальность показывает, насколько сложно многим детям совмещать учебу с адаптацией к новой среде и справляться с эмоциональной нагрузкой. Наш накопленный опыт работы с детьми и семьями дал основу для следующего шага — создания основной школы. Мы хотим создать среду, в которой ребенок сможет учиться и при этом чувствовать себя услышанным, в безопасности и уверенным в себе. Наша школа — это место, где встречаются разные культуры и где дети растут вместе, учась взаимному уважению», — сказала Энгаличова.
Небольшие классы и поддержка специалистов
В школе планируют работать с небольшими классами и применять индивидуальный подход к ученикам. Для детей будут разрабатывать персональные учебные планы с учетом их способностей и потребностей.
Отдельное внимание, по информации школы, будет уделяться эмоциональному благополучию учеников и профилактике моббинга. В повседневной работе школы планируется участие психолога и логопеда. Также детям будут предлагать творческие занятия.