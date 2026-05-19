14 000 подписей сработали? Латвия может начать компенсировать датчики глюкозы всем диабетикам

До сих пор государство не заботилось о пациентах с диабетом 1-го типа, поскольку инсулиновые помпы компенсируются только до 24 лет, а датчики глюкозы - до 18 лет. Это означает, что после превышения этого порога любая финансовая поддержка теряется, хотя диабет 1-го типа - это пожизненное заболевание, и эти технологии необходимы и взрослым, сказала автор инициативы Анния Рога на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, где рассматривался этот вопрос. Она добавила, что приобретение датчиков глюкозы должно быть полностью компенсировано для всех пациентов, а инсулиновых помп - для тех, кто в них нуждается.