14 000 подписей сработали? Латвия может начать компенсировать датчики глюкозы всем диабетикам
Диабет 1-го типа не проходит в 18 лет — но государственная поддержка больных заканчивается именно в этом возрасте. Почти 14 тысяч подписей латвийцев вынудили Минздрав искать деньги на решение этой проблемы уже в этом году.
На портале общественных инициатив ManaBalss.lv собрано почти 14 тысяч подписей в поддержку предложения о предоставлении всем пациентам с диабетом 1-го типа финансируемых государством датчиков непрерывного мониторинга уровня глюкозы и инсулиновых помп. В настоящее время они выделяются ограниченным группам. Министерство здравоохранения будет добиваться выделения дополнительных средств на эти цели еще в этом году и работает над сценарием, который первоначально предусматривает 75% компенсации для всех пациентов, а затем переход к полному покрытию расходов, сообщает Diena.
До сих пор государство не заботилось о пациентах с диабетом 1-го типа, поскольку инсулиновые помпы компенсируются только до 24 лет, а датчики глюкозы - до 18 лет. Это означает, что после превышения этого порога любая финансовая поддержка теряется, хотя диабет 1-го типа - это пожизненное заболевание, и эти технологии необходимы и взрослым, сказала автор инициативы Анния Рога на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, где рассматривался этот вопрос. Она добавила, что приобретение датчиков глюкозы должно быть полностью компенсировано для всех пациентов, а инсулиновых помп - для тех, кто в них нуждается.
В настоящее время расходы на датчики могут достигать около 100 евро в месяц.
Она напомнила, что многие люди с этим заболеванием не получают инвалидности после 18 лет и, следовательно, не могут получать никакой государственной поддержки. Своевременный контроль заболевания позволил бы снизить как риск серьезных осложнений, так и долгосрочные расходы на здравоохранение, подчеркнула Рога.
Как заявила парламентский секретарь Министерства здравоохранения Лига Аболиня, с момента выдвижения этой инициативы достигнут значительный прогресс. Несколько недель назад на пленарном заседании Сейма обсуждался этот вопрос, и правительство призвали принять предложение во внимание и пересмотреть правила Кабинета министров, установив полную компенсацию за датчики непрерывного мониторинга уровня глюкозы, инсулиновые помпы и сопутствующие устройства. В настоящее время ведется расчет необходимой суммы на эти цели в бюджете следующего года.
Тот факт, что этот вопрос не рассматривался, объясняется не тем, что пациенты с диабетом 1-го типа не в приоритете, а тем, что потребности в здравоохранении огромны. Министерство здравоохранения постепенно увеличивало поддержку некоторых из этих пациентов, например, в прошлом году в эту группу были включены беременные женщины, а также те, кто перенес резекцию поджелудочной железы или трансплантацию органов. "Мы понимаем, что эти группы невелики, но это подтверждает, что мы постепенно увеличивали поддержку, учитывая бюджетные возможности", - сказала Аболиня.