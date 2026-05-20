Певица Шер в разные годы жизни
Шер - 80 лет! Поп-икона, которая никогда не жила по правилам
Сегодня, 20 мая, одной из самых ярких икон мировой поп-культуры — Шер — исполняется 80 лет. Певица, актриса, модная бунтарка и королева возвращений, которая за шесть десятилетий не только создавала хиты, но и неоднократно изменяла представление о том, какой может быть женщина на сцене.
80-летний юбилей, вероятнее всего, не является для Шер чем-то, чему она придает слишком большое значение — условности и ожидания окружающих никогда не играли для нее особой роли. Именно бесстрашие сделало ее одной из величайших икон в истории поп-музыки. Наряду с ее уникальным голосом, который мгновенно узнают несколько поколений слушателей, именно многогранность и готовность пробовать новое стали причиной того, что такие артистки, как Lady Gaga и Beyonce, называли ее источником вдохновения.
За последние шесть десятилетий Шер неоднократно удавалось занимать первые места в различных чартах американского Billboard. За столь долгий период нечто подобное смогли сделать только The Rolling Stones.
Все началось в 1965 году с классической песни "I Got You Babe", которую она записала дуэтом со своим тогдашним мужем Сони Боно. А совсем недавно — в конце 2023 года — песня "DJ Play a Christmas Song" заняла первое место в чарте Billboard Adult Contemporary.
Газета The New York Times однажды назвала Шер «королевой возвращений». В своих мемуарах она писала, что вернуться в индустрию в тысячу раз сложнее, чем стать знаменитой: стать знаменитым трудно, но вернуться почти невозможно. Тем не менее Шер удавалось делать это снова и снова.
Вечная законодательница моды
Шер неоднократно задавала модные тенденции. В шестидесятые годы она вместе с мужем Сони помогла популяризировать брюки-клеш, превратив их в один из самых ярких символов культуры хиппи. Она сочетала их с короткими топами, что в то время считалось крайне вызывающим выбором и вызывало возмущение более консервативной публики. Знаменитой паре даже отказали в ночлеге в историческом лондонском отеле Hilton London, поскольку их одежду сочли слишком необычной.
Но это было только начало. В семидесятые годы Шер в своих телевизионных шоу носила множество нарядов, созданных художником по костюмам Бобом Маки, иногда переодеваясь до 30 раз за одну программу. Наряды часто были смелыми — вырезы, прозрачные ткани и кристаллы нарушали границы того, что телевидение того времени считало допустимым.
На Met Gala в 1974 году она появилась в знаменитом «голом платье» Маки — облегающем наряде из прозрачной ткани телесного цвета, украшенном кристаллами, пайетками и белыми перьями на рукавах и подоле. Платье создавало впечатление, будто певица полностью обнажена, за исключением сверкающих кристаллов. Этот момент стал культовым в истории моды и продолжает вдохновлять стиль знаменитостей до сих пор.
Скандалов она не боялась
В 1975 году Шер в этом знаменитом наряде появилась и на обложке журнала Time. Тогда образ посчитали настолько скандальным и откровенным, что в нескольких городах США продажу журнала запретили или продавали его только «из-под прилавка». Неудивительно, что выпуск быстро был распродан.
Если кому-то казалось, что в последующие годы Шер станет более сдержанной, 1989 год доказал обратное. Она пережила мировое музыкальное возвращение с песней "If I Could Turn Back Time", которую изначально сама терпеть не могла. Успеху хита во многом способствовал его видеоклип.
В нем Шер выступала на военном корабле перед толпой моряков, одетая в прозрачное сетчатое боди с двумя черными V-образными полосками, прикрывавшими самые интимные части тела, и кожаную куртку. Это вызвало огромный скандал — видеоклип признали неподходящим для молодой аудитории, а MTV перенес его на позднее вечернее время эфира, что, в свою очередь, увеличило рейтинги канала. Позднее Боб Маки признался, что этот образ смутил даже его, однако Шер от него не отказалась.
«Эффект Шер»
В 1998 году Шер устроила еще одно впечатляющее возвращение. Танцевальная песня «Believe» стала самым большим хитом ее карьеры, отчасти благодаря смелому и на тот момент невиданному решению — использовать AutoTune не скрыто, а как отчетливо слышимый эффект.
До этого программу в студиях звукозаписи использовали незаметно, чтобы исправлять неточные ноты. Команда Шер превратила AutoTune в стилистический прием, позволив роботизированному звучанию быть открыто слышимым. Руководство звукозаписывающей компании сначала отнеслось к этому скептически, однако Шер, как сообщается, пресекла возражения фразой: «Вы измените это только через мой труп».
«Believe» заняла первое место в 23 странах, стала гимном LGBTQ+ сообщества и закрепила за Шер статус новатора. Выраженное использование эффекта коррекции высоты голоса в вокале сегодня известно как «эффект Шер», и с тех пор оно стало чрезвычайно популярным в хип-хопе, рэпе и R&B.
Шер сегодня
В 2024 году, после многократно выраженного публичного недовольства тем, что ее игнорируют, Шер наконец была принята в Зал славы рок-н-ролла. В том же году она выпустила книгу «Cher: The Memoir» — первую часть своей двухтомной автобиографии, которая возглавила список бестселлеров The New York Times.
С 2022 года Шер связывают отношения с музыкальным менеджером Александром «AE» Эдвардсом. Критику из-за 40-летней разницы в возрасте с более молодым партнером Шер в ноябре прошлого года в программе CBS Mornings прокомментировала предельно просто: «Другие люди не живут моей жизнью».
В 2026 году Шер не исчезла со сцены — скорее, она сама берет под контроль собственную легенду. В год своего 80-летия певица продолжает оглядываться на карьеру длиной более шести десятилетий, готовя вторую часть автобиографии, в которой намерена продолжить рассказ о жизни, оказавшейся слишком большой для одной книги.