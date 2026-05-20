В Плявниеках пенсионерка погибла при падении с балкона - в пустой квартире осталась ее собака

Представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа прокомментировала случившееся. По ее словам, если соседи знают, что человек умер, а в квартире остался без присмотра питомец, необходимо немедленно сообщить об этом в муниципальную полицию, Государственную полицию или Продовольственно-ветеринарную службу. По ее словам, службы сначала пытаются связаться с родственниками владельца животного. Если это невозможно, то с разрешения суда или прокурора и при участии спасателей могут вскрыть дверь квартиры, чтобы спасти животное.