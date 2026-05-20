В Плявниеках пенсионерка погибла при падении с балкона - в пустой квартире осталась ее собака
В рижском микрорайоне Плявниеки 86-летняя женщина погибла после падения с балкона, а в пустой квартире остался ее пес, который долго скулил и ждал хозяйку за закрытой дверью, сообщает передача "Degpunktā".
В рижском районе Плявниеки произошла трагедия — 86-летняя женщина погибла после падения с балкона многоэтажного дома. По словам соседей, женщина проживала одна вместе со своим псом. Как рассказала местная жительница Валентина, пенсионерка могла случайно потерять равновесие, когда выглядывала через край лоджии.
«Муж видел, что она лежит под окнами. Конечно, она погибла. Ей было 86 лет. Я просто не могу представить, как это произошло. Там очень высокие балконы. Может быть, она пыталась что-то рассмотреть внизу», — рассказала соседка.
После трагедии в квартире осталась собака погибшей женщины. Соседи слышали, как такса скулил и переживает из-за отсутствия хозяйки. По словам жителей дома, животное, вероятно, теперь возьмут к себе родственники пенсионерки.
«У нее была собачка, такса. Я еще сказала, что собачка будет очень скучать. Они все время были вместе. Я видела, что окно квартиры открыто. Возможно, у родственников уже есть ключи, или приехала дочь», — рассказала Валентина.
Представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа прокомментировала случившееся. По ее словам, если соседи знают, что человек умер, а в квартире остался без присмотра питомец, необходимо немедленно сообщить об этом в муниципальную полицию, Государственную полицию или Продовольственно-ветеринарную службу. По ее словам, службы сначала пытаются связаться с родственниками владельца животного. Если это невозможно, то с разрешения суда или прокурора и при участии спасателей могут вскрыть дверь квартиры, чтобы спасти животное.
В полиции сообщили, что на данный момент признаков преступления не выявлено. Предположительно, произошел несчастный случай, однако начат уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств произошедшего.