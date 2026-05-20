Рижский порт скоро примет самый большой в своей истории круизный лайнер
В пятницу, 22 мая, в Рижский порт впервые прибудет круизный лайнер Mein Schiff Relax немецкой компании TUI Cruises. Это крупнейшее заявленное на этот сезон судно, а также самый большой круизный лайнер, когда-либо обслуженный в Рижском порту.
С учетом внушительных размеров Mein Schiff Relax — длины 333 метра, ширины 42 метра и валовой вместимости 160 000 GT — судно будет пришвартовано у причалов в Криевусала. 19-палубный круизный лайнер привезет в Ригу около 4000 пассажиров и 1000 членов экипажа.
Mein Schiff Relax — новейшее судно во флоте TUI Cruises, оно было введено в эксплуатацию только в 2025 году. Сейчас лайнер считается одним из самых современных круизных судов на европейском рынке: на нем предусмотрена широкая инфраструктура отдыха и развлечений премиум-класса, а также более устойчивые и «зеленые» технические решения.
Судно прибудет в Рижский порт примерно в 7 утра и отправится обратно в море около 20.00. Его прибытие и выход в море можно будет наблюдать с молов Рижского порта. В течение сезона Mein Schiff Relax посетит Ригу четыре раза.
В этом году Рижский порт планирует рекордный круизный сезон: всего заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Ожидается, что в общей сложности в Ригу на круизных лайнерах прибудут около 135 тысяч туристов — на 17% больше, чем годом ранее.
Поскольку Mein Schiff Relax посетит Ригу впервые, в пятницу в 9.00 на борту судна при участии мэра Риги Виестурса Клейнбергса и управляющего Рижского порта Ансиса Зелтиньша пройдет торжественная церемония обмена гербами, символически приветствующая капитана и экипаж с первым визитом в Ригу.