Рижский порт скоро примет самый большой в своей истории круизный лайнер

В этом году Рижский порт планирует рекордный круизный сезон: всего заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Ожидается, что в общей сложности в Ригу на круизных лайнерах прибудут около 135 тысяч туристов — на 17% больше, чем годом ранее.