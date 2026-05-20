В Spice Life открыли новый вход: торговый центр перестраивают за 11 млн евро
В торговом центре Spice Life открыли новый, перенесенный вход B. Это один из этапов реконструкции стоимостью 11 млн евро, в ходе которой в центре меняют не только интерьер, но и саму логику передвижения покупателей.
Как пояснила руководитель Spice Life и Spice Style Ивета Приедите, прежняя планировка торгового центра не всегда была удобной для посетителей: людям было сложнее ориентироваться внутри здания. После переноса входа B движение покупателей хотят выстроить проще — по одному более понятному L-образному коридору.
В Spice ссылаются на данные опроса, проведенного компанией Norstat: 40% жителей Латвии назвали удобную планировку одним из самых важных факторов в торговых центрах — сразу после выбора магазинов и услуг. Этот ответ, по данным опроса, был значимым для респондентов разных возрастных групп.
Из-за переноса входа меняется и расположение арендаторов. У нового входа B в более просторные помещения уже переехал магазин Rito, расширение продолжает AlanDeko. В июне рядом должна переехать филиал Tavex, также планируется открыть магазин косметики и парфюмерии Lumera.
Изменения должны затронуть и доступ к объектам на втором этаже: спортклубу MyFitness, а также филиалам Swedbank, SEB banka и банка Citadele.
По данным торгового центра, сейчас выполнена примерно треть запланированных работ. У входа A уже установлен новый эскалатор на второй этаж, продолжается строительство балкона. Летом планируется начать перестройку входов A и C.
Отдельное изменение предусмотрено для семей с маленькими детьми: в центре хотят оборудовать специальную комнату для ухода за младенцем.
Реконструкция проводится поэтапно, без закрытия торгового центра. В Spice Life заявляют, что магазины и услуги продолжают работать для посетителей. Завершить весь проект планируется в первой половине 2027 года.