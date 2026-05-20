Юрис Пуце заявил, что появление в небе Латвии украинских дронов - это не плохие новости
Жителям Латвии придется привыкать к новым угрозам — инциденты с дронами в небе над страной могут стать регулярными. Бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце призвал власти честно говорить обществу о рисках и готовности к ним.
«Сочувствую жителям Латгалии и теперь уже Видземе — инциденты с дронами вызывают тревогу и ощущение угрозы», — написал политик в социальных сетях.
По мнению Пуце, происходящее показывает, какой объем работы еще предстоит выполнить как оборонным структурам, так и другим государственным ведомствам — не только в сфере практической защиты, но и в вопросах коммуникации с населением. Он подчеркнул, что нынешний этап войны рядом с границами Латвии делает повторение подобных происшествий вполне вероятным.
«Нужно осознавать, что на этой фазе войны такие инциденты не станут более редкими. Власти должны ответственно разговаривать с обществом и прямо об этом говорить», — заявил Пуце.
Экс-министр считает, что государству необходимо честно объяснять людям, каким образом оно собирается обеспечивать безопасность жителей в новых условиях. «Нужно открыто говорить и о том, как государство планирует защищать население. Повседневная жизнь государства и общества должна будет адаптироваться к новым обстоятельствам, а открытый разговор этому способствует», — отметил он.
Отдельно Пуце высказался о происхождении беспилотников, предположительно связанных с войной России против Украины. По его мнению, сам факт того, что украинские дроны способны достигать таких расстояний, свидетельствует о способности Украины эффективно сопротивляться российской агрессии. «Случайные залеты отдельных украинских дронов на территорию Латвии показывают, что Украина способна успешно вести войну и активно защищать свое государство. В самом важном для безопасности Латвии вопросе — это не плохие новости», — заявил политик.
Atsevišķu Ukrainas dronu nevadīta ielidošana Latvijas teritorijā liecina, ka Ukraina spēj sekmīgi karot un aktīvi aizstāv savu valsti. Vissvarīgākajā, Latvijas drošības jautājumā - tās nav sliktas ziņas.— Juris Pūce (@pucej) May 19, 2026