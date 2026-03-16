В Латвии точно знают, чей Крым! Оккупация украинских территорий никогда не будет признана
В годовщину крымских "референдумов" Латвия вновь заявляет жесткую позицию: никакие попытки легитимизировать оккупацию украинских территорий не будут признаны. МИД подчеркивает — Крым и другие оккупированные регионы были и остаются частью Украины.
Латвия никогда не признает попытки России легитимизировать оккупацию или аннексию украинских территорий, говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД), обнародованном по случаю годовщины незаконных референдумов в Крыму.
В МИД отметили, что нелегитимные референдумы о присоединении украинских территорий к России послужили сигналом беспричинной и необоснованной агрессии против Украины с целью разрушить ее независимость, суверенитет и территориальную целостность и 24 февраля 2022 года переросли в полномасштабную войну.
В заявлении подчеркивается, что Латвия не признает эти незаконные процессы и осуждает действия России, нарушающие международное право и представляющие угрозу международному миру и стабильности.
Латвия осуждает военную агрессию России и нарушения прав человека в Украине, в том числе регулярные нападения на население и гражданскую инфраструктуру, а также принудительное перемещение жителей Украины, включая детей, в Россию и на оккупированные территории, преследование и дискриминацию украинцев и крымских татар, говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что оккупированные и незаконно аннексированные Россией украинские территории, включая Крым и Севастополь, а также части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, являются частью суверенного и территориально неделимого украинского государства.
"Россия как страна-агрессор должна возместить весь ущерб, который она нанесла Украине, и полностью ответить за агрессию и нарушения международного права", - подчеркивается в заявлении.
МИД напоминает, что Латвия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах, а также усилия Украины и союзников по достижению справедливого и долгосрочного мира.
Как сообщалось, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. По официальным данным, за присоединение тогда отдали голоса 93% проголосовавших. Голосование проводилось на 150 избирательных участках в Крыму и на 50 участках в Севастополе. Результаты референдума были оспорены правительством Украины и международным сообществом, поскольку голосование проводилось в условиях военной оккупации России, а его результаты, по их оценке, были сфальсифицированы.
Президент России Владимир Путин тогда заявил, что референдум прошел "в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН".