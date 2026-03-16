В Латвии точно знают, чей Крым! Оккупация украинских территорий никогда не будет признана

Как сообщалось, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. По официальным данным, за присоединение тогда отдали голоса 93% проголосовавших. Голосование проводилось на 150 избирательных участках в Крыму и на 50 участках в Севастополе. Результаты референдума были оспорены правительством Украины и международным сообществом, поскольку голосование проводилось в условиях военной оккупации России, а его результаты, по их оценке, были сфальсифицированы.