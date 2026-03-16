В Даугавпилсе продолжают программу сохранения сакрального наследия - выделено 90 тысяч евро
В Даугавпилсе выделили 90 000 евро на сохранение церковного наследия. Религиозные общины могут получить до 10 тысяч евро на реставрацию храмов, исследования и другие работы.
До 1 апреля религиозные общины Даугавпилса могут подавать проекты на получение софинансирования от самоуправления в рамках программы сохранения сакрального наследия. Как и в предыдущие годы, религиозные общины города могут претендовать на поддержку для исследований, консервации, реставрации и других работ, связанных с церковными ценностями.
В городском бюджете на поддержку церквей, которые являются важной частью культурной среды Даугавпилса, предусмотрено 90 000 евро.
Максимальная сумма софинансирования для одного проекта составляет 10 000 евро, а запрашиваемая поддержка не может превышать 75% от общей стоимости проекта. Подать заявки можно до 1 апреля. Муниципалитет подчеркивает, что за использование средств необходимо предоставить отчеты.
Программа сохранения сакрального наследия действует в Даугавпилсе уже девятый год. За это время религиозные общины активно пользовались возможностью получать поддержку для реставрации храмов, улучшения их внешнего вида и восстановления внутренних элементов.