Бесплатная юридическая помощь пострадавшим в ДТП - кто и в каких случаях ее может получить?
В Латвии пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов смогут бесплатно получить помощь юристов после ДТП. Проект призван помочь пострадавшим добиться компенсаций и привлечь виновных к ответственности за опасную дорожную инфраструктуру.
Пешеходы, велосипедисты и водители электросамокатов, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, могут подать заявку на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщили в объединении Pilsēta cilvēkiem («Город для людей»).
В организации пояснили, что заключили соглашения с юристами, чтобы помогать уязвимым участникам дорожного движения получать справедливую компенсацию и добиваться ответственности дорожных управляющих в случаях, когда аварии произошли из-за опасной инфраструктуры.
Согласно данным за 2024 год, в среднем в Европейском союзе на один миллион жителей приходится 45 погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В Латвии этот показатель является пятым по величине в ЕС. В объединении считают, что значительную часть аварий провоцирует небезопасная или плохо спроектированная дорожная инфраструктура.
Финансовую поддержку проекту оказывает Фонд интеграции общества за счет средств государственного бюджета Латвии.