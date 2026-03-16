Бесплатная юридическая помощь пострадавшим в ДТП - кто и в каких случаях ее может получить?
Бесплатная юридическая помощь пострадавшим в ДТП - кто и в каких случаях ее может получить?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Латвии пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов смогут бесплатно получить помощь юристов после ДТП. Проект призван помочь пострадавшим добиться компенсаций и привлечь виновных к ответственности за опасную дорожную инфраструктуру.

Пешеходы, велосипедисты и водители электросамокатов, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, могут подать заявку на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщили в объединении Pilsēta cilvēkiem («Город для людей»).

В организации пояснили, что заключили соглашения с юристами, чтобы помогать уязвимым участникам дорожного движения получать справедливую компенсацию и добиваться ответственности дорожных управляющих в случаях, когда аварии произошли из-за опасной инфраструктуры.

Согласно данным за 2024 год, в среднем в Европейском союзе на один миллион жителей приходится 45 погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В Латвии этот показатель является пятым по величине в ЕС. В объединении считают, что значительную часть аварий провоцирует небезопасная или плохо спроектированная дорожная инфраструктура.

Финансовую поддержку проекту оказывает Фонд интеграции общества за счет средств государственного бюджета Латвии.

