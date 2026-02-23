Эксперты назвали Ригу одним из самых захватывающих направлений для путешествий по Европе этой весной

Эксперты также отмечают, что Ригу называют «Парижем Востока». Здесь меньше туристов, но город не менее изысканный. Центральный рынок — одно из самых интересных мест, особенно если вы голодны. Здесь можно найти кухни со всего мира и местные деликатесы.