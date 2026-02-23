Эксперты назвали Ригу одним из самых захватывающих направлений для путешествий по Европе этой весной
фото: Shutterstock
Рига хороша, кто будет с этим спорить?
Эксперты назвали Ригу одним из самых захватывающих направлений для путешествий по Европе этой весной

Эксперты компании Going составили свой список обязательных для посещения направлений Восточной Европы. В итоге были названы три самых захватывающих направления Старого Света этой весной.

Прага, Чехия

Весной Прага еще привлекательнее, потому что гулять по городу и осматривать достопримечательности становится намного комфортнее.

Город раскинулся по берегам Влтавы, и прогулка на лодке — обязательный пункт программы. Многие туристы не знают о «пражской Венеции»  — обязательно стоит попробовать такую экскурсию.

"Прага считается одной из самых безопасных и доступных по цене столиц Европы. Здесь можно гулять в любое время суток, но стоит помнить, что по уровню ночной жизни город лишь немного уступает Берлину", - пишут эксперты.

Таллин, Эстония

Если вы мечтаете о настоящем сказочном городе, не стоит думать, что вам нужен Париж, каким бы волшебным он ни был. "Если вы хотите уютный старинный город с вековой историей, шпилями, лабиринтом мощеных улочек, великолепными соборами и площадью, словно сошедшей со страниц братьев Гримм, — вам сюда", - отмечают эксперты.

фото: Shutterstock
Шарм Таллина неповторим.
Таллин также остается доступным по цене и безопасным направлением. Его удобно сочетать с поездкой в Хельсинки — между городами ходит паром.

Рига, Латвия

"Осмелимся ли мы сказать, что Рига — самое модное направление Европы прямо сейчас? Сложно утверждать наверняка, но столица Латвии явно набирает популярность среди стран Балтии", - говорится в обзоре.

Эксперты также отмечают, что Ригу называют «Парижем Востока». Здесь меньше туристов, но город не менее изысканный. Центральный рынок — одно из самых интересных мест, особенно если вы голодны. Здесь можно найти кухни со всего мира и местные деликатесы.

После посещения рынка стоит отправиться гулять по сказочным улицам Риги с ее великолепными зданиями в стиле модерн и мощеными улочками, напоминающими Таллин.

"Цифровые кочевники постепенно выбирают и Ригу, где исторический центр города прекрасно сохранился. Это один из самых захватывающих городов Европы — будь то рождественские ярмарки или летний отдых с поездкой на пляж в Юрмалу. Рига остается безопасным и сравнительно доступным городом, несмотря на растущую популярность", - заключают эксперты.

