Летняя подработка школьников: какие правила действуют и какие вакансии не одобрят

Работодатель, который при поддержке ГАЗ трудоустроит школьника, получит дотацию на месячную зарплату в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной заработной платы. Если будет трудоустроен школьник с инвалидностью, дотация составит 100% минимальной месячной зарплаты. ГАЗ также оплатит обязательные медицинские осмотры школьника, если они предусмотрены нормативными актами, и застрахует его от несчастных случаев на рабочем месте. Кроме того, выделяется дотация на зарплату руководителя школьника. Работодатель, в свою очередь, обязан обеспечить софинансирование заработной платы школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.