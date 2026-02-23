Планируйте дополнительное время в пути: какие дороги в Латвии больше всего пострадают в оттепель

Гравийные автодороги зимой покрыты слоем укатанного снега, который в этом году из-за обильных осадков и морозов достаточно толстый. При таянии снега на гравийных дорогах будет образовываться лед, который покроется слоем воды от тающего снега. Чтобы укатанный снег не скользил, на нем нарезают борозды или посыпают песком, однако во время оттепели эти работы неэффективны, так как борозды тают, а песок смывается водой.