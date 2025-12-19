Демографическая яма Латвии: выход, о котором говорит специалист, многим не понравится

При этом возможности влияния на демографические процессы, по словам эксперта, весьма ограничены. Финансовые пособия и поддержка семей важны, но они не являются решающим фактором при принятии решения о рождении детей. Демограф подчеркивает, что низкая рождаемость — это общая тенденция для всей западной части мира. "Уровень рождаемости в западном мире очень низок, а население Европейского союза растет только за счет иммиграции из других стран", — отмечает она. Без притока людей из других стран население ЕС также сокращалось бы. Эти процессы носят глобальный характер, и локальные меры — такие как жилищные программы или дополнительные пособия — могут лишь частично смягчить последствия.