Демографическая яма Латвии: выход, о котором говорит специалист, многим не понравится
Ассоциированный профессор Шведской высшей школы и демограф Зане Варпиня в эфире программы "Dienas personība" на TV24 проанализировала демографическую ситуацию в Латвии и обозначила основные проблемы, с которыми страна столкнется в будущем.
По словам Зане Варпини, текущее состояние демографии в Латвии давно не является ни сюрпризом, ни тайной. Страна уже находится в так называемой демографической яме, и этому есть два ключевых объяснения.
Первый фактор — крайне низкая рождаемость в 1990-х годах. Сразу после восстановления независимости Латвии число рождении резко сократилось, и с тех пор, как отмечает демограф, рождаемость так и не смогла полноценно восстановиться. Это означает, что сегодня в активный возраст вступают малочисленные поколения, что автоматически снижает как потенциал рынка труда, так и количество будущих родителей.
Второй серьезный удар по демографии — масштабные волны эмиграции. За последние десятилетия из Латвии уехали сотни тысяч человек, в основном трудоспособного возраста. В результате население страны сокращается ускоренными темпами, а структура общества становится все более несбалансированной.
Особую тревогу вызывает снижение числа людей трудоспособного возраста и детей. По оценкам Варпини, "если сейчас в Латвии 1,2 миллиона человек трудоспособного возраста, то, по прогнозам, через 15 лет их станет на 20 процентов меньше". Это создает прямую угрозу экономике, системе социального обеспечения и пенсионной модели государства.
При этом возможности влияния на демографические процессы, по словам эксперта, весьма ограничены. Финансовые пособия и поддержка семей важны, но они не являются решающим фактором при принятии решения о рождении детей. Демограф подчеркивает, что низкая рождаемость — это общая тенденция для всей западной части мира. "Уровень рождаемости в западном мире очень низок, а население Европейского союза растет только за счет иммиграции из других стран", — отмечает она. Без притока людей из других стран население ЕС также сокращалось бы. Эти процессы носят глобальный характер, и локальные меры — такие как жилищные программы или дополнительные пособия — могут лишь частично смягчить последствия.