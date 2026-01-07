Демографический кризис в Даугавпилсе: рождаемость за десять лет упала на 45%
За десять лет рождаемость в Даугавпилсе сократилась почти наполовину: в 2025 году родилось всего 432 ребёнка, тогда как смертность остается почти вдвое выше.
За последние десять лет рождаемость в Даугавпилсе резко снизилась, общее число новорожденных уменьшилось почти на 45%, сообщили в самоуправлении города. В 2025 году в Даугавпилсе родилось 432 ребенка, что на 58 меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Даугавпилсского городского управления ЗАГС. В 2016 году в городе родилось 778 детей, а в 2017 году этот показатель достиг десятилетнего максимума - 796 новорожденных.
С тех пор рождаемость неуклонно снижается: в 2018 году зарегистрировано 674 рождения, в 2019-м - 662, в 2020-м - 627. В 2021 году в Даугавпилсе родилось 612 детей, в 2022-м - 543, в 2023-м - 485 и в 2024-м - 490.
В 2025 году в Даугавпилсе было зарегистрировано 810 смертей. Хотя в последние годы уровень смертности снижается, смертность по-прежнему почти в два раза превышает рождаемость. В 2021 году в городе зарегистрировано 1 290 смертей, в 2022 году - 1 114, в 2023 году - 901, в 2024 году - 801.
По мнению самоуправления, на снижение рождаемости в Даугавпилсе влияет как общее старение населения, так и снижение численности людей репродуктивного возраста, что связано с демографическими процессами предыдущих десятилетий и миграцией.