Демографический кризис в Даугавпилсе: рождаемость за десять лет упала на 45%

За последние десять лет рождаемость в Даугавпилсе резко снизилась, общее число новорожденных уменьшилось почти на 45%, сообщили в самоуправлении города. В 2025 году в Даугавпилсе родилось 432 ребенка, что на 58 меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Даугавпилсского городского управления ЗАГС. В 2016 году в городе родилось 778 детей, а в 2017 году этот показатель достиг десятилетнего максимума - 796 новорожденных.