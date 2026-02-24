Президент Латвии: четыре года войны изменили Европу и нас самих

Однако, вне зависимости от формы этой гибридной войны, цель восточного соседа остается прежней: уничтожать и подрывать. "Россия нападает на наши убеждения, но мы противопоставляем этому свою волю. Россия атакует наши мечты, а мы отвечаем верой в себя. Россия нападает на наш патриотизм, но наша любовь к Латвии только укрепляется", - заявил президент в своем обращении.