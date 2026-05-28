Латвийскую больницу наградили за особые заслуги, которые, правда, не имеют отношения к лечению населения
Компания Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (управляет Вентспилсской больницей, которая сейчас называется Северо-Курземской) получила почетную грамоту самоуправления города Вентспилс как крупнейший налогоплательщик 2025 года в сфере здравоохранения и социального ухода.
Как отмечает самоуправление, с налоговыми выплатами в размере 1,7 миллиона евро больница стала и крупнейшим налогоплательщиком Вентспилса в 2025 году в общем зачете.
На торжественном мероприятии, организованном самоуправлением государственного города Вентспилса, были отмечены крупнейшие налогоплательщики 2025 года. Предприятиям выразили благодарность за значительный вклад в развитие города, занятость населения и укрепление муниципального бюджета.
В общей сложности в 2025 году SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca перечислила в бюджет самоуправления города Вентспилса 1,7 миллиона евро подоходного налога с населения (за жителей, задекларированных в самоуправлении Вентспилса) и 4,5 миллиона евро в виде налога на недвижимость.
Награды были вручены в восьми отраслях народного хозяйства с учетом уплаченного предприятиями подоходного налога за работников, задекларированных в Вентспилсе, а также выплат налога на недвижимость в муниципальный бюджет. В общей сложности обладатели первых мест в этих отраслях в 2025 году перечислили в бюджет самоуправления 5,6 миллиона евро.