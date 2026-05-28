НАТО меняет командную структуру в Балтии: Германия и Нидерланды готовят новый тактический штаб
В середине этого года германо-нидерландский корпус возьмет на себя функции тактического штаба в оборонных планах НАТО, приняв командование на восточном фланге альянса — в регионе Латвии и Эстонии. В связи с этим решением НАТО разместит в регионе еще один тактический штаб, укрепляя единство альянса, его присутствие и возможности сдерживания России.
НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. После передачи полномочий корпус будет координировать сухопутные оборонные подразделения НАТО и национальные силы, размещенные в Латвии и Эстонии. Это будет включать руководство военными учениями, подготовку сил к операциям, а также, при необходимости, координацию обороны восточного фланга НАТО. До сих пор эти функции выполнял Северо-восточный многонациональный корпус.
Изменения являются частью реформы командования и управления НАТО, которая была начата после Вильнюсского саммита 2023 года с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзных сил. Отозвавшись на призыв НАТО, Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для оборонных планов Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус наладил тесное и профессиональное сотрудничество с Национальными вооруженными силами Латвии, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона.
Министры обороны Германии и Нидерландов подчеркивают, что такая интеграция является ярким примером многонационального сотрудничества. В корпусе ежедневно бок о бок работают и служат представители 16 стран, демонстрируя высокий уровень совместимости и солидарности в укреплении европейской безопасности.
Германо-нидерландский корпус — это командный центр высокой готовности, который в мирное время, во время кризиса или конфликта способен руководить международными силами численностью около 50 тысяч военнослужащих. Штаб имеет значительный оперативный опыт: ранее он руководил операциями Международных сил содействия безопасности в Афганистане, а также неоднократно выполнял функции дежурного штаба в Силах реагирования НАТО. Корпус был создан в 1995 году, а Германия и Нидерланды по ротации обеспечивают его командование. Сейчас и до начала 2028 года командование осуществляет Германия.