НАТО меняет командную структуру в Балтии: Германия и Нидерланды готовят новый тактический штаб

Германо-нидерландский корпус — это командный центр высокой готовности, который в мирное время, во время кризиса или конфликта способен руководить международными силами численностью около 50 тысяч военнослужащих. Штаб имеет значительный оперативный опыт: ранее он руководил операциями Международных сил содействия безопасности в Афганистане, а также неоднократно выполнял функции дежурного штаба в Силах реагирования НАТО. Корпус был создан в 1995 году, а Германия и Нидерланды по ротации обеспечивают его командование. Сейчас и до начала 2028 года командование осуществляет Германия.